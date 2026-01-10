ADN activa a su militancia con su primer encuentro en Pichincha

Asambleístas oficialistas y ministros del Gobierno del presidente Daniel Noboa se reunieron en Coliseo de Calderón, Quito

El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) realizó este sábado 10 de enero de 2025 su primer encuentro con dirigentes y militantes de la provincia de Pichincha, en el Coliseo de Calderón.

Al evento acudieron asambleístas oficialistas como Inés Alarcón, Andrés Castillo, Diana Jácome, entre otros. Además, ministros de Estado como el de Trabajo, Harold Burbano.

Dirigentes de ADN reafirman su apoyo al presidente Noboa

Durante el evento, el asambleísta Castillo indicó que el encuentro pretende mostrar el apoyo al proyecto político del presidente Daniel Noboa, así como definir el rumbo en este nuevo año.

"Vamos a estar unidos, vamos a seguir construyendo el proyecto político del Nuevo Ecuador, que nuestras bases están solidad. Que esa solidez se demuestra en estos eventos", acotó.

Por otro lado, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, indicó que "todas las críticas infundadas (al Gobierno de Noboa) se responden con esto, el apoyo de toda la ciudadanía".

ADN se perfila para las elecciones seccionales de 2027

A finales de 2025, la ministra de Gobierno Nataly Morillo anunció que el 2026 sería un año de territorio para el régimen del presidente Daniel Noboa.

Dicho cambio, indicó, responderá a tener mayor acercamiento con la gente, así como poner énfasis en los resultados de los funcionarios públicos.

