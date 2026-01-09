ADN retomó ley contra tráfico de migrantes que no pudo archivar en primer debate

En diciembre 2025, el bloque oficialista no tuvo los votos para archivar el proyecto del que ahora se retoma su tratamiento

La Comisión de Relaciones Internacionales es la encargada de tramitar la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes .

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea retomó el tratamiento del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. El pasado 9 de diciembre de 2025, el oficialismo sufrió un revés en el Pleno al no lograr archivar este proyecto desde el primer debate.

Lucía Jaramillo (ADN), presidenta de esa comisión, dio paso al asesor de la mesa para la exposición del trabajo que se realizará. En esa línea, la comisión efectuó una revisión integral del proyecto vigente para “fortalecer los aspectos técnicos que fueron observados en el informe anterior”.

En ese contexto, se anticipó que se solicitará la comparecencia de autoridades cuyas competencias guarden relación con la materia del proyecto. Además, la mesa definió que el plazo para la elaboración del informe para segundo debate será hasta el 24 de marzo de 2026.

La iniciativa legal se originó a partir del caso Furukawa, catalogado como un caso de esclavitud moderna. En ese sentido, el proyecto fue tratado en primer debate el pasado 9 de diciembre, antes del último receso legislativo.

¿Qué pasó con el proyecto de ley en el Pleno?

Ese día, la Revolución Ciudadana y el oficialismo se enfrentaron en el Pleno. Por primera vez, ADN no logró los votos necesarios para archivar la ley.

El informe de la Comisión de Relaciones Internacionales, que Lucía Jaramillo (ADN) remitió para el primer debate, incluía conclusiones en las que se señalaba, entre otros puntos, que el proyecto incorporaba disposiciones de naturaleza reglamentaria y contenidos propios de políticas públicas, “lo que contraviene los principios de jerarquía normativa”.

En el documento también se advirtió que varias disposiciones implicaban posibles impactos económicos, “al crear nuevas responsabilidades de monitoreo, sensibilización y operatividad institucional”.

El legislador Xavier Ordóñez fue quien profundizó en las razones por las que, a su criterio, debía archivarse el proyecto. “Un proyecto que si bien pretendería abordar una temática que todos rechazamos, con la responsabilidad legislativa que tenemos debemos analizarla”, señaló durante su intervención.

Lo asambleístas del oficialismo se abstuvieron en la votación. CORTESIA: ASAMBLEA NACIONAL

Añadió que, tras el análisis realizado en la comisión, el “proyecto no cumple con los estándares de la técnica legislativa, invade competencias del Ejecutivo y genera obligaciones presupuestarias”.

Finalmente, la moción tuvo que ser sometida a votación. Sin embargo, los apoyos para el archivo directo no estaban asegurados. Ante ese escenario, y en un giro de discurso, Ordóñez pidió a los integrantes de su bancada que se abstuvieran de votar.

Sin los votos necesarios para el archivo y con la abstención del oficialismo, la ley regresó a la comisión para la elaboración del informe de segundo debate.

Este 9 de enero de 2026, un mes después, la mesa inició nuevamente su tratamiento. A la sesión asistió la asambleísta Paola Cabezas (RC), quien señaló que la ley no es perfecta y que puede mejorarse. Además, recalcó que el hecho de que el proyecto haya sido retomado evidencia la existencia de acuerdos mínimos a los que puede comprometerse la Asamblea para cumplir con el trabajo que demanda la ciudadanía.

