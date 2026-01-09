¿Juicio a vocales del CPCCS antes que a Godoy? Esto dicen los proponentes

El CAL está a la espera de los informes de a Unidad de Técnica Legislativa para reunirse y definir calificación de juicios

El CAL de la Asamblea pidió un informe antes de calificar el juicio contra Mario Godoy.

¿Puede el juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tramitarse antes del solicitado en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura? La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, proponente del juicio a Godoy, recordó el orden en el que ambas solicitudes fueron presentadas.

Luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conociera ambos pedidos y solicitara informes sobre el cumplimiento de requisitos a la Unidad de Técnica Legislativa, está pendiente la decisión de si las solicitudes pasan o no a la Comisión de Fiscalización.

Como explicó el secretario de la Asamblea, Giovanny Bravo, el plazo para que la unidad remita el informe se cumple el domingo 11 de enero de 2026, aunque el presidente de la Asamblea pidió que ese documento se entregue lo antes posible.

La pugna entre el correísmo y Acción Democrática Nacional (ADN) por el control del proceso, sin embargo, no se ha detenido. En ese contexto, Veloz advirtió en su cuenta de X: “Cuidado salgan con la leguleyada de querer calificar primero el juicio al CPCCS y dejar para después el de Mario Godoy”.

¿En qué orden se presentaron las solicitudes de juicio político?

El CAL solicitó informes sobre los pedidos presentados por los asambleístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán y Franklin Samaniego en contra de Mario Godoy, así como el de Luis Fernando Molina (RC) contra los vocales del CPCCS. A estos últimos, Molina los acusa de incumplimiento de funciones, con causales vinculadas al proceso de designación del propio Godoy.

Cabe recordar que fue esa entidad la que, a partir de la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, designó al actual presidente de la Judicatura.

Según Veloz, el pedido de juicio político contra Godoy se presentó a las 17:39 del 29 de diciembre de 2025, mientras que el solicitado contra los vocales del CPCCS ingresó a las 19:38 del mismo día, es decir, casi dos horas después.

“Si cambian el orden, no es por técnica legislativa: es por protección política”, sostuvo Veloz. Añadió que “existen 12 funcionarios en la Unidad Técnica Legislativa, personal suficiente para hacer un informe en 24 horas, como lo hicieron con el exconsejero Albán”.

La asambleísta de la RC, Viviana Veloz, se pronunció en contra de que se vulnere la cronología de la presentación de los juicios políticos. Cortesía

¿Qué dice Luis Fernando Molina?

El proponente del juicio político a los vocales del CPCCS también se pronunció: “La ley es clara. El art. 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa fija el procedimiento y el orden cronológico de los juicios políticos. No admite interpretaciones ni maniobras”.

Aún así, hay que considerar que el oficialismo controla el CAL. Allí cuenta con cuatro votos de sus propios asambleístas: Niels Olsen (presidente de la Asamblea), Mishel Mancheno (primera vicepresidenta), Sade Fritschi y Steven Ordóñez. Este último no pertenece a ADN, pero forma parte formalmente de la bancada oficialista.

A esos votos se suma el de su aliado exsocialcristiano, Samuel Celleri. Con esos cinco votos, el 8 de enero de 2026, el CAL dio por conocidas ambas solicitudes y pidió los respectivos informes a la Unidad de Técnica Legislativa.

