Jueces buscan que Suing convoque al Pleno de la Corte Nacional de Justicia

Los jueces expresaron su petición, después de que Suing no realizó ayer la sesión habitual del Pleno de la Corte

Los jueces y conjueces pidieron que José Suing convoque al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en medio del escándalo judicial por los cuestionamientos contra Mario Godoy.

Los jueces y conjueces pidieron al presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, que convoque al Pleno a una sesión, después de que el máximo representante de los magistrados no emitió el llamado para la cita ayer, 7 de enero de 2026, cuando habitualmente se reúnen los miércoles.

EXPRESO conoció este jueves que la petición de los jueces se realizó de forma verbal, ya que los magistrados no pueden autoconvocarse. Según el artículo 199 del Código Orgánico de la Función Judicial, el o la presidenta de la Corte Nacional es quien debe elaborar la agenda, convocar y presidir el Pleno del máximo órgano de justicia ordinaria del Ecuador.

Trascendió que los jueces y conjueces buscarían que el Pleno se reúna para pedirle que renuncie al cargo. Esto porque Suing ha sido fuertemente cuestionado por la opinión pública en medio del escándalo judicial desatado las presiones que se habrían ejercido desde el interior del Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Mario Godoy, en contra del juez anticorrupción, Carlos Serrano, para que falle a favor del narcotraficante serbio, Jezdimir Srdan, en el caso Euro 2024.

Las dudas obligaron a que Godoy rinda explicaciones ante el Pleno de la Asamblea Nacional y motivaron una investigación que efectúa la Fiscalía. Además, este jueves el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció el pedido de juicio político en su contra, el cual fue presentado por la asambleísta Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana (RC, correísmo).

Vocal expresó respaldo al juez presionado por la Judicatura

La eventual reunión de los jueces trasciende luego de difundirse una carta de la vocal de la Judicatura, Magaly Ruiz, en donde le expresa su apoyo al juez Serrano y también menciona el respaldo de los demás integrantes del CJ: Fabián Fabara, Alfredo Cuadros y Damián Larco. La misiva reflejaría que, aparentemente, el pleno del organismo se apartaría de Godoy.

Hace unos días, como víctima, fui vilipendiado y atacado por el presidente del CJ, que era el llamado a protegerme y respaldarme.



Hoy, la vocal Magaly Ruiz, saca la cara por el CJ, me envía esta carta y me permite entender que no todo está perdido.



Gracias, doctora, por no… pic.twitter.com/Jb0Er7Sadw — Carlos Patricio Serrano Lucero (@CarlosSerranoEc) January 7, 2026

¿Suing renunciará al cargo?

Suing dijo recientemente que estaría dispuesto a dar un paso al costado si el Pleno de la Corte considera que no debe continuar en el puesto que le fue encargado en febrero de 2024, después de que Iván Saquicela renunció a la presidencia de la entidad.

El juez, quien era integrante de la Sala de lo Contencioso Tributario, reconoció a inicios de semana que fue una "equivocación" haber propuesto a Godoy en las ternas para presidir la Judicatura en 2024 y 2025. Dicha falla, habría ocurrido durante el perfilamiento que hizo uno de los integrantes de su equipo de trabajo, cuyo nombre omitió.

Según Suing, en ninguno de los procesos que empleó para nominarlo se identificó que Godoy tenía conflictos de intereses, los cuales se conocieron durante las impugnaciones a su candidatura en ambos años. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las desechó.

