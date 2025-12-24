Mario Godoy: los responsables detrás de su designación en la Judicatura

Conozca quiénes intervinieron en la llegada de Mario Godoy a la presidencia del Consejo de la Judicatura

Mario Godoy fue impugnado en los procesos de designación para la Judicatura de 2024 y 2025.

Aunque el escándalo por la presunta presión al juez anticorrupción Carlos Serrano apuntó directamente al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, él no llegó solo a ese cargo, sino que existió una cadena de acciones y funcionarios que permitió que dirija el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial del Ecuador.

EXPRESO contactó a todos los funcionarios que, en distintas etapas del proceso, intervinieron y formaron parte de la designación de Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. De los 13 funcionarios identificados, solo siete respondieron las consultas de este Diario, enviadas por correo electrónico y mensajes de texto, aunque ninguno asumió responsabilidad directa. El resto prefirió guardar silencio.

Identificar a estos funcionarios, de acuerdo con el constitucionalista José Chalco, es clave, ya que el propio sistema establece un proceso en el que intervienen distintos actores para la designación de autoridades de uno de los poderes más sensibles del Estado. “Hay que mirar quién designó y cómo se designó. También, quienes enviaron la terna tienen responsabilidad sobre la calidad y probidad de las personas que proponen”, analiza.

En esa misma línea, el jurista Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sostiene que los señalamientos no deben dirigirse a entidades como la Corte Nacional de Justicia (de donde proviene la terna para presidir la Judicatura), ni al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS, que lleva adelante el proceso de designación), sino a los funcionarios específicos de estos organismos que inobservaron las alertas existentes sobre Godoy.

El juez Carlos Serrano reafirma en que fue presionado de una forma encubierta para que favorezca al serbio Jezdimir Srdan.



Esto fue todo lo que dijo desde su autoexilio 👉 https://t.co/4uEWn6Abx8 pic.twitter.com/NYlqYebFCo — Diario Expreso (@Expresoec) December 22, 2025

José Suing, de la Corte Nacional de Justicia: el origen de Mario Godoy

La llegada de Godoy al Consejo de la Judicatura no puede entenderse sin la participación de José Suing, presidente (e) de la Corte Nacional de Justicia. Tanto en el proceso de 2024 (para definir al reemplazo de Wilman Terán, entonces procesado en el caso Metástasis) como en el de 2025 (para conformar el Pleno definitivo de la Judicatura), Suing tuvo un rol decisivo, al ser el encargado de proponer la terna de la cual se seleccionó al titular del organismo.

Aunque en ambos casos Suing intentó proponer una terna consensuada por el Pleno de la Corte, finalmente se decantó por Godoy. En 2024, Godoy ingresó a la terna luego de que la postulación de Hugo Landívar no superó la etapa de admisibilidad en el CPCCS. Mientras que en 2025 se lo incluyó después de que Edison Toro fue inhabilitado antes del inicio formal del proceso.

RELACIONADAS Correísmo presentará juicio político contra Mario Godoy y el CPCCS

La Liga Azul y sus aliados, claves en el camino de Godoy a la Judicatura

En la primera designación de Mario Godoy como presidente de la Judicatura, en reemplazo de Wilman Terán (entonces procesado en el caso Metástasis), los consejeros de la denominada Liga Azul (Yadira Saltos y Augusto Verduga), sus aliados Nicole Bonifaz y Johanna Verdezoto, los consejeros Mishelle Calvache y Andrés Fantoni, así como el entonces consejero Juan Esteban Guarderas, allanaron el camino para su nombramiento.

Aunque la comisión técnica del proceso las calificó, el Pleno del CPCCS resolvió archivar dos impugnaciones contra Godoy con los votos de mayoría de Calvache, Saltos, Verdezoto, Verduga y Fantoni, con el voto en contra de Guarderas y la abstención de Bonifaz. Sin embargo, las voluntades cambiarían al momento de la designación.

En un primer momento, con los votos de Gonzalo Albán (quien reemplazó a Verduga por estar con licencia de paternidad), Guarderas, Saltos y Verdezoto, el Pleno del CPCCS designó a Dunia Martínez como nueva presidenta de la Judicatura. No obstante, dos días después, un pedido de reconsideración impulsado por Saltos y respaldado por Verduga, Bonifaz, Verdezoto y Guarderas permitió que, en una nueva votación, se designe a Mario Godoy.

Figura. Carlos Serrano era uno de los jueces más jóvenes de la Unidad Anticorrupción, creada en 2022. Cortesía

Andrés Castillo, exasesor de ADN, intervino para la posesión de Godoy

Pese a la accidentada primera designación de Godoy en el CPCCS, los cuestionamientos no cesaron y se extendieron incluso hasta el momento de su posesión, tras la denuncia de Alejandro Muñoz, exsecretario general de la Asamblea Nacional, por supuestas presiones para acelerar la posesión de Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura.

De acuerdo con la denuncia pública del exsecretario Alejandro Muñoz, un asesor de la bancada del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que posteriormente se conoció era el actual asambleísta oficialista Andrés Castillo, lo llamó para presionarlo a fin de que se convoque al Pleno de la Asamblea Nacional y se posesione a Godoy.

Castillo, sin embargo, en medio de los nuevos cuestionamientos a Godoy por supuestas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano, aseguró que nunca ejerció presión sobre el exsecretario Muñoz. Indicó que aunque la llamada sí se realizó, esta se efectuó por pedido del entonces vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eckenner Recalde, y tuvo como único propósito solicitarle que contestara el teléfono.

Piedad Cuarán, Jazmín Enríquez y David Rosero: claves para Godoy

Tras la destitución de los integrantes de la denominada Liga Azul (Yadira Saltos y Augusto Verduga) y de Juan Esteban Guarderas, la segunda designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura incorporó nuevos actores. Piedad Cuarán, Jazmín Enríquez y David Rosero fueron piezas claves para que Godoy continúe al frente de la Judicatura para el periodo 2025-2031.

Antes incluso de iniciar el proceso, Cuarán, Enríquez y Rosero, junto con Andrés Fantoni, respaldaron la inhabilitación de Edison Toro, postulante de la terna de la Corte Nacional de Justicia, que propuso Johanna Verdezoto. Eso abrió el camino para el regreso de Mario Godoy, quien fue nuevamente propuesto por el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Suing.

Ya en la etapa de escrutinio público e impugnación ciudadana, los consejeros Enríquez, Rosero, Verdezoto y Fantoni volvieron a ser decisivos para aprobar el informe de la comisión técnica, que resolvió inadmitir todas las impugnaciones contra los postulantes, incluidas las cinco presentadas contra Mario Godoy.

Finalmente, Godoy fue nuevamente designado presidente del Consejo de la Judicatura con los votos de Jazmín Enríquez, David Rosero, Johanna Verdezoto y Andrés Fantoni, el voto en contra de Nicole Bonifaz y las abstenciones de Gonzalo Albán y Piedad Cuarán. Esta última fue determinante para la inhabilitación de Edison Toro y, posteriormente, para el regreso de Godoy a la terna de la Corte Nacional de Justicia.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, negó rotundamente las acusaciones sobre la supuesta presión del exdirector de Pichincha, Henry Gaibor, al juez Carlos Serrano en un caso de narcotráfico. 👉 https://t.co/9XhztDlF6v pic.twitter.com/hB5zNsFtMa — Diario Expreso (@Expresoec) December 23, 2025

Esto responden los funcionarios detrás de la designación de Mario Godoy

José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia: "La designación la realizó la entidad competente, esto es, el CPCCS, de una terna que remitió el presidente de la Corte Nacional de Justicia, conforme a las atribuciones constitucionales y legales. La Corte no tiene ninguna responsabilidad".

Caso Euro2024: audios revelan 'mensajes' de Henry Gaibor al juez Carlos Serrano Leer más

Gonzalo Albán, exconsejero del CPCCS: "Mi responsabilidad fue tener una actitud independiente votando a favor, en contra o en abstención sin apegarme a una mayoría o minoría, pero siempre buscando defender la legalidad del proceso y una voz ciudadana, objetando y elevando alertas".

Mishelle Calvache, exconsejera del CPCCS: "Mi responsabilidad fue en defensa de la probidad y la justicia. Fue clara mi moción a favor de Dunia Martínez porque consideré que su perfil aportaba mayor independencia y calidad institucional. No participé de ninguna estrategia para favorecerla".

Juan Esteban Guarderas, exconsejero del CPCCS: "De ninguna manera soy responsable porque nunca voté a favor de Godoy e hice todo lo posible para que devolvamos la terna. Lo que sí hice para poder devolver la terna fue evitar que Dunia Martínez sea el otro nombre, pero por su parentesco con políticos".

Piedad Cuarán, exconsejera del CPCCS: "Mi voto fue de abstención. Esta decisión respondió a mi desacuerdo con la forma en que el Pleno del CPCCS condujo el proceso. En reiteradas ocasiones manifesté mis reparos y dejé constancia de mi posición crítica frente a las actuaciones de la mayoría del Pleno, por lo que no soy corresponsable de la decisión adoptada".

Andrés Castillo, exasesor de ADN y actual asambleísta del oficialismo: "No tengo ninguna responsabilidad porque no tenía la capacidad de coerción. Fue una llamada absolutamente amistosa. No estaba Henry Kronfle, no estaba Viviana Veloz, vencía el término (para la posesión de Godoy en 2024), no le contestaban a Eckenner Recalde y me pidieron que llame al secretario para ver si contestaba y a mí sí me contestó".

Por otro lado, el resto de involucrados en la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura prefirieron guardar silencio y no contestar los correos y mensajes enviados:

Nicole Bonifaz, consejera del CPCCS

Yadira Saltos, exconsejera del CPCCS

Johanna Verdezoto, consejera del CPCCS

Andrés Fantoni, presidente del CPCCS

Augusto Verduga, exconsejero del CPCCS

David Rosero, consejero del CPCCS

Jazmín Enríquez, vicepresidenta del CPCCS

´Los audios que revelan presuntas presiones al juez Carlos Serrano

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!