Caso juez anticorrupción: Fiscalía recibirá testimonio de Serrano vía telemática

La Fiscalía continuará el 24 de diciembre de 2025 con la recepción de las versiones tras el inicio de una investigación

La Fiscalía tiene previsto avanzar con la recepción de versiones dentro de la investigación sobre la denuncia de presiones presentada por el juez anticorrupción Carlos Serrano. Para el 24 de diciembre de 2025 está previsto que el Ministerio Público escuche la versión del magistrado.

(NO TE PIERDAS: Juez Carlos Serrano: “Las mafias dentro intentaron 'llegarme'”)

La diligencia para el todavía juez anticorrupción se realizará de forma telemática durante la mañana y estará a cargo de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado. Con este paso, también se prevé la posible entrega de otros audios relacionados con las presiones denunciadas.

El caso en manos de la Fiscalía

La situación del juez anticorrupción se conoció tras la publicación de una columna de opinión del abogado penalista Felipe Rodríguez. En ese espacio se reveló el retiro de la seguridad al juez Serrano, pese a que habría recibido amenazas durante la audiencia del caso Euro2024, en la que el narcotraficante de origen serbio Jezdimir Srdan realizó un gesto amenazante.

Judicatura acepta renuncia de Henry Gaibor tras audios por presiones a juez Serrano Leer más

Sin embargo, el caso no se limita a esa amenaza. El juez Serrano también habría recibido presiones relacionadas con la resolución de dicho proceso. Existe un audio en el que se escucha al ahora exdirector provincial del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor, referirse al proceso en contra de Srdan.

En el audio se escucha a Gaibor insistir en que se trata de un “caso muy particular”. También se le oye pedir al juez que “ponga atención a la defensa”. Repite varias veces que solo “cumple con pasar el mensaje” y que “el pedido como tal no le han dicho”.

Tras la denuncia, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación. “La Fiscalía informa que abrió una investigación previa por presunto tráfico de influencias, en torno a los supuestos amedrentamientos de los que habría sido víctima un Juez Anticorrupción”, se publicó el 18 de diciembre de 2025 en la cuenta de X del Ministerio Público.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!