Judicatura acepta renuncia de Henry Gaibor tras audios por presiones a juez Serrano

El organismo resolvió iniciar un sumario disciplinario en contra del director provincial en Pichincha, Henry Gaibor

El Pleno del Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia de Henry Gaibor, quien se desempeñaba como director provincial de la entidad en Pichincha, en medio de una controversia generada por la difusión de audios que lo vinculan con presuntas presiones al juez Carlos Serrano.

De forma paralela, el organismo resolvió iniciar un sumario disciplinario en su contra para determinar posibles responsabilidades administrativas. La decisión se produce tras la circulación de grabaciones en las que Gaibor habría intervenido para influir en el accionar del juez Carlos Serrano sobre el caso Euro2024, en el que fue juzgado el serbio Jezdimir Srdan, líder de una red de lavado asociada al narcotráfico europeo.

Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura no ha informado sobre sanciones específicas ni sobre los plazos del proceso disciplinario. Tampoco se han detallado los alcances legales que podrían derivarse de la investigación en curso.

Para Mario Godoy, Gaibor debe responder por sus actuaciones

El titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se pronunció públicamente sobre la polémica generada por las presuntas presiones atribuidas al exdirector provincial de Pichincha, Henry Gaibor, en contra del juez anticorrupción Carlos Serrano, en el marco de un proceso por narcotráfico.

Durante una entrevista concedida al programa Revelaciones, Godoy abordó el contenido de los audios que habrían evidenciado intentos de influencia en la actuación del magistrado dentro del caso que involucra al narcotraficante de origen serbio Srdjan Jezdimir, además de referirse a su vínculo con el exfuncionario investigado.

Respecto a los audios, el presidente Godoy señaló que los mismos son "inaudibles" y que sospecha que son parte de una narrativa construida en contra suya, aunque no indicó quién estaría detrás de ese supuesto ataque en su contra.

