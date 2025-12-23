Andrés Castillo ofrece impulsar el juicio político contra Mario Godoy

El asambleísta de ADN condicionó el juicio a la información que se recabe en el control político al titular de la Judicatura

El asambleísta de ADN, Andrés Castillo, habló de activar un juicio político contra Mario Godoy por las denuncias del juez Serrano.

El asambleísta de Pichincha de Acción Democrática Nacional (ADN), Andrés Castillo, ofreció la noche del 22 de diciembre de 2025 que impulsará el juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Aseguró que lo hará después de obtener información en la comparecencia del funcionario ante la Asamblea Nacional.

Castillo manifestó que realiza un proceso de control político en contra de Godoy en la Comisión de Justicia e indicó que no ha presentado el pedido de enjuiciamiento hasta sustanciar el trámite en la mesa. "Para que no digan que no se le dio tiempo para la defensa" e, incluso, indicó que el titular del organismo podría ser convocado ante al Pleno del Legislativo antes del 5 de enero. No obstante, aclaró que esa decisión depende del presidente de la Asamblea, Niels Olsen.

Según Castillo, el eventual juicio político podría darse en caso de que Godoy no comparezca ante el Parlamento o "si no responde o responde mal al pedido de información, eso es causal. El 5 (de enero) el presidente (Olsen) convocará a que comparezca y si es insuficiente, inmediatamente arrancaremos con el tema" de la interpelación.

Juez anticorrupción fue amenazado de muerte

El Parlamento decidió el domingo 21 convocar a Godoy luego de que estalló el escándalo judicial derivado de la renuncia del juez anticorrupción, Carlos Serrano. El magistrado renunció a su cargo debido a que recibió presiones de funcionarios de la Judicatura para no afectar al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

Aunque lo amedrentaron, Serrano sentenció a Srdan y el procesado hizo un gesto en el que amenazó con decapitar al juez, durante la audiencia de juicio. Luego también le retiraron la seguridad que él tenía, por lo que decidió abandonar su cargo, pero la Judicatura no le aceptó la renuncia.

¿Por qué la Asamblea convoca a Godoy?

Castillo indicó que se requiere de la intervención de Godoy para hallar "elementos suficientes" y activar el juicio. Durante la comparecencia del funcionario, los parlamentarios le pedirán que explique tres temas:

- Cuál es la condición de seguridad del juez anticorrupción, Carlos Serrano. "¿La tiene, no tiene?".

- La renuncia. "¿Por qué no se le aceptó? ¡Cuáles son las consecuencias?".

- La situación laboral del juez.

Aunque el asambleísta oficialista habló de ese posible escenario, no manifestó con convicción esa posibilidad. "Estamos frente a argumentos, a presunciones," recalcó. No obstante, reiteró que "si eso es un juicio político, pues lo vamos a hacer también, queremos hacerlo bien".

