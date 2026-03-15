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Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social
La Comisión de Transparencia se encargará de fiscalizar la conmoción social por una sentencia de la Corte ConstitucionalCORTESIA

Comisión oficialista iniciará fiscalización sobre rectificación de género en cédula

Diana Jácome (ADN) convocó a la mesa de Transparencia para el 16 de marzo. Dijo que niños no son experimento ideológico

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea iniciará un proceso de fiscalización por la conmoción social provocada por una sentencia de la Corte Constitucional. El seguimiento se relaciona con la decisión que permite la rectificación de la identidad de género en la cédula para adolescentes entre los 12 y 18 años.

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La presidenta de la comisión, Diana Jácome, explicó en un video por qué considera necesario este proceso de fiscalización. “Esta sentencia no puede pasar desapercibida. Estamos hablando de decisiones que afectan directamente a nuestros niños y adolescentes. Son decisiones que generan preocupación en miles de familias ecuatorianas”.

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Con ese contexto, Jácome ya convocó a la primera sesión. El lunes 16 de marzo de 2026, la Comisión de Transparencia iniciará la fiscalización, que incluirá las comparecencias de expertos en salud, juristas y representantes de la sociedad civil.

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En un comunicado, la comisión señaló que se analizará el efecto del cambio de identidad, así como la evaluación de la aplicación del artículo 94 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.

“Este espacio de diálogo busca recoger distintas perspectivas para evaluar los efectos de la sentencia y atender la preocupación expresada por diversos sectores de la sociedad”, señaló Jácome.

En un video publicado en su perfil de Instagram, la legisladora también afirmó: “Los niños, niñas y adolescentes no son un experimento ideológico”.

¿Qué se decidió en la comisión?

La mesa legislativa tomó la decisión de iniciar ese proceso de fiscalización la tarde del 14 de marzo de 2026. La comisión tenía previsto comenzar con el trámite del proyecto para reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Sin embargo, el oficialista Isaac Solano planteó un cambio en el orden del día para que la mesa apruebe una resolución que disponga el análisis de la decisión tomada por la Corte Constitucional.

“Ha generado (la sentencia) un amplio rechazo social respecto a los alcances del cambio de identidad de género en adolescentes entre 12 y 18 años”, dijo Solano.

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