Chamba sobre rectificación de género en cédula: “Dios hizo hombre y mujer”

Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea analizará la "conmoción social" por sentencia de la Corte

La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea analizará la “conmoción social que ha generado en las familias ecuatorianas” la sentencia de la Corte Constitucional sobre la rectificación de género en la cédula de identidad para adolescentes entre los 12 y 18 años.

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La mesa legislativa tomó la decisión de iniciar ese proceso de fiscalización la tarde del 14 de marzo de 2026. La comisión tenía previsto comenzar con el trámite del proyecto para reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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Sin embargo, el oficialista Isaac Solano planteó un cambio en el orden del día para que la mesa apruebe una resolución que disponga el análisis de la decisión tomada por la Corte Constitucional.

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“Ha generado (la sentencia) un amplio rechazo social respecto a los alcances del cambio de identidad de género en adolescentes entre 12 y 18 años”, dijo Solano. También señaló que es importante analizar el impacto en la aplicación del artículo 94 de la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.

Una referencia religiosa en medio de la sesión

La decisión de iniciar el proceso se tomó después de un breve debate en el que intervinieron tres asambleístas: dos de ADN y uno del correísmo. Blasco Luna (RC) pidió que se leyera el punto 7 de la sentencia de la Corte.

En ese punto se expone la decisión. Una de sus partes establece los tres requisitos que deberán considerarse para la rectificación en la cédula:

Cuando la solicitud de rectificación de la mención del género en los documentos de identidad es presentada por una persona adolescente;

Cuando cuenta con el acompañamiento de sus representantes legales;

Cuando está respaldada por informes psicosociales que acrediten, a partir de una evaluación individualizada, que posee un grado suficiente de madurez para adoptar decisiones libres, informadas y voluntarias en relación con su identidad de género.

Luna pidió que se incluyera esa referencia para cuestionar la intervención de Solano, en la que no mencionó dichos requisitos. El asambleísta oficialista había afirmado que la decisión despojaba al núcleo familiar de su rol protector.

La intervención del también legislador de ADN Jorge Chamba incluyó una referencia religiosa. “Desde el punto de vista religioso parece ser que se han perdido los rumbos. Dios hizo hombre y mujer. Hay que respetar lo que el creador así lo hizo”.

La Comisión de Participación de la Asamblea analizará la "conmoción social" debido a la sentencia de la Corte Constitucional. Cortesía

A esto se sumó el propio Solano, quien dijo: “Rescato las palabras que dijo el asambleísta Jorge Chamba. Esto de aquí tiene que ser respetado y tiene que ser conforme a lo que Dios manda”.

Finalmente, la moción se aprobó por unanimidad con los votos de ADN, el legislador socialcristiano Otto Vera y asambleístas del correísmo.

¿Qué originó la sentencia sobre la rectificación del género en la cédula?

La Corte Constitucional absolvió una consulta de constitucionalidad sobre el artículo 94 de la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que condiciona la rectificación de la mención del género a la mayoría de edad.

El caso se originó a partir de una acción presentada tras la solicitud de un adolescente que pidió esta rectificación en su documento de identidad. La consulta se relacionó con la presunta afectación a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad, “en virtud de que la norma consultada desconocería la capacidad de las y los adolescentes de ejercer de forma progresiva sus derechos”.

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