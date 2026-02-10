Jorge Chamba utilizó dibujo de su rostro para conectarse a sesión virtual

El hecho ocurrió durante una sesión virtual de la Asamblea Nacional en la que se abordaban temas de control y transparencia

Jorge Chamba es asambleísta de la provincia de Guayas por ADN

El asambleísta Jorge Chamba (ADN) utilizó un dibujo de su rostro para conectarse a una sesión virtual de la Asamblea Nacional el lunes 9 de febrero de 2026.

El legislador oficialista quedó en evidencia al ingresar a una sesión virtual de la Comisión de Transparencia con un dibujo de su rostro en la plataforma Zoom. La reunión, desarrollada el 9 de febrero de 2026, trataba asuntos relacionados con el control y la transparencia.

Cabe recordar que el Parlamento obliga a los legisladores a mantener la cámara encendida durante todas las sesiones virtuales que se realicen, en caso de incumplimiento, se contemplan sanciones económicas.

Jorge Chamba usó un dibujo de su rostro para conectarse a una sesión virtual de la Asamblea Nacional Captura de Pantalla

Chamba se conectó desde su cama

No es la primera vez que Jorge Chamba protagoniza un episodio similar. En septiembre de 2025, Chamba, integrante de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), participó recostado durante una sesión virtual de la Comisión de Transparencia y Control Social de la Asamblea Nacional. La reunión, realizada a través de la plataforma Zoom el 5 de septiembre de 2025, tenía como objetivo analizar el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés.

Asambleísta de ADN utilizó imagen estática



Un caso similar se registró con otra asambleísta de ADN. Yadira Bayas fue señalada por utilizar una imagen estática durante una sesión virtual de la Comisión de Biodiversidad. Aunque aparecía como conectada, no registraba movimientos ni intervenciones.

Camila León llamó la atención públicamente a su compañera de bancada Yadira Bayas Captura de Pantalla

La presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Camila León, cuestionó a su compañera de bancada por realizar esta práctica: "El que estemos por Zoom o que estemos en feriado, no significa que podamos tomar con ligereza las reuniones en el legislativo".

