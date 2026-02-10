Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Jorge Chamba es asambleísta de la provincia de Guayas por ADN
Jorge Chamba es asambleísta de la provincia de Guayas por ADNGaby Uzcategui

Jorge Chamba utilizó dibujo de su rostro para conectarse a sesión virtual

El hecho ocurrió durante una sesión virtual de la Asamblea Nacional en la que se abordaban temas de control y transparencia

El asambleísta Jorge Chamba (ADN) utilizó un dibujo de su rostro para conectarse a una sesión virtual de la Asamblea Nacional el lunes 9 de febrero de 2026.

El legislador oficialista quedó en evidencia al ingresar a una sesión virtual de la Comisión de Transparencia con un dibujo de su rostro en la plataforma Zoom. La reunión, desarrollada el 9 de febrero de 2026, trataba asuntos relacionados con el control y la transparencia.

Te puede interesar: Detención de Aquiles Álvarez: las reacciones de figuras políticas de Ecuador

Cabe recordar que el Parlamento obliga a los legisladores a mantener la cámara encendida durante todas las sesiones virtuales que se realicen, en caso de incumplimiento, se contemplan sanciones económicas.

Jorge Chamba utilizó dibujo de su rostro para conectarse a una sesión virtual de la Asamblea Nacional
Jorge Chamba usó un dibujo de su rostro para conectarse a una sesión virtual de la Asamblea NacionalCaptura de Pantalla

Chamba se conectó desde su cama

No es la primera vez que Jorge Chamba protagoniza un episodio similar. En septiembre de 2025, Chamba, integrante de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), participó recostado durante una sesión virtual de la Comisión de Transparencia y Control Social de la Asamblea Nacional. La reunión, realizada a través de la plataforma Zoom el 5 de septiembre de 2025, tenía como objetivo analizar el informe del Proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés.

Asambleísta de ADN utilizó imagen estática

Un caso similar se registró con otra asambleísta de ADN. Yadira Bayas fue señalada por utilizar una imagen estática durante una sesión virtual de la Comisión de Biodiversidad. Aunque aparecía como conectada, no registraba movimientos ni intervenciones.

Camila León llamó la atención públicamente a su compañera de bancada Yadira Bayas
Camila León llamó la atención públicamente a su compañera de bancada Yadira BayasCaptura de Pantalla

La presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Camila León, cuestionó a su compañera de bancada por realizar esta práctica: "El que estemos por Zoom o que estemos en feriado, no significa que podamos tomar con ligereza las reuniones en el legislativo".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Sesión del Concejo de Quito no incluyó tratamiento del río Monjas este 10 de febrero

  2. Godoy habla sobre impedimento legal de Villacís: "Tenía una prohibición para ejercer"

  3. ¿Es legal mojar en Carnaval? Multas y sanciones en Guayaquil y Quito

  4. Día Mundial de las Legumbres: precios actuales en mercados de Ecuador

  5. Guschmer: Aquiles Álvarez "tendrá que contestar sobre el dinero en fundas"

LO MÁS VISTO

  1. Estudia gratis en Guayaquil: becas para 29 carreras de tercer nivel disponibles

  2. China desplaza a Canadá y gana espacio en la industria minera de Ecuador

  3. Tensión comercial Ecuador-Colombia: impacto de la denuncia a Ecuador ante la CAN

  4. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, es detenido en operativo del Caso Goleada

  5. Al patrimonio de Andrés Fantoni le fue bien desde que está en el CPCCS

Te recomendamos