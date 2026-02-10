Expreso
  Actualidad

Aquiles Política
Aquiles Álvarez envió un mensaje a la vicepresidente (y actualmente presidenta encargada), María José PintoCORTESÍA

Detención de Aquiles Álvarez: las reacciones de figuras políticas de Ecuador

El expresidente Correa, la prefecta y legisladores de la RC; Raúl Chávez, de RETO, y Pedro Granja se pronunciaron

  • Mariela Rosero Ch.

Diversas figuras de la Revolución Ciudadana, así como un excandidato presidencial, calificaron la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, como una “cortina de humo” y denunciaron una supuesta persecución política. Las reacciones en redes sociales como X se produjeron después de que, en la madrugada de este martes 10 de febrero de 2026, Álvarez fuera trasladado al Cuartel Modelo, en el contexto de un nuevo proceso judicial denominado 'Goleada'.

RELACIONADAS

A las 07:00, Paola Pabón, prefecta de Pichincha, se solidarizó con Aquiles Álvarez, en su cuenta de X. Y señaló: "En un Estado de Derechos, la justicia debe actuar con apego a la ley, respeto al debido proceso y sin arbitrariedades. La democracia se fortalece cuando se garantizan los derechos y la dignidad de las autoridades electas y de la ciudadanía. Mi rechazo absoluto a su detención, basta de usar la guerra judicial para resolver los conflictos políticos".

También el excandidato presidencial, Pedro Granja, quien ha acompañado a Álvarez, en la alcaldía, se refirió a la detención, que surge en medio de una crisis en el sistema de justicia. "Aquiles Álvarez explicó cómo se mueve el narcoterrorismo en Ecuador, los barcos bananeros que salen con cocaína a Europa, un sistema judicial q opera como carrusel para liberar a los capos y recordó q los saqueos de PROGEN y Austral siguen impunes. Las dictaduras NO soportan eso", escribió en X.

El expresidente Rafael Correa citó una noticia sobre la detención y escribió: "¡Qué es esto! Mientras tanto, con uñas y dientes quieren tener al narcotráfico dirigiendo la Justicia. Ya basta!".

Barcelona SC

Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, fue detenido por investigación de cargos

Leer más

Su coideario de RETO, Chávez, se pronunció:

"Aquiles es un preso político, que a nadie le quede ninguna duda. Lo detienen para silenciarnos, como represalia porque durante meses denunciamos los nexos del narcotráfico y el poder político", dijo Raúl Chávez, su compañero de RETO. Además dice que se está desviando la atención de otros temas con esta detención.

Varios legisladores de la Revolución Ciudadana mostraron su solidaridad. Entre otros, Victoria Desintorio, quien habló del "uso político de la justicia para perseguir a autoridades incómodas al poder. Es evidente que no pudieron sostener el burdo montaje del caso triple A, y se vieron obligados a fabricar un caso nuevo".

También el exasambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, habla de cortina de humo.

