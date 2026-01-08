El CAL de ADN conoció solicitud de juicio a Godoy y pidió informe antes de dar paso

El Consejo de Administración Legislativa esperara el informe de la unidad respectiva para verificar que cumpla requisitos.

El Consejo de Administración Legislativa sesionó la mañana del 8 de enero de 2025.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento del pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Con eso, esa instancia del Legislativo pasó el trámite a la Unidad de Técnica Legislativa para que emita un informe.

Al inicio de la sesión, el presidente de la Asamblea marcó la cancha. Dijo que el Consejo de la Judicatura era una pieza clave del Estado de Derecho pero también afirmó que no dictará sentencia previa ni especulará.

Pero hizo una referencia al perfil de la persona que debe dirigir la Judicatura: "Quien la encabeza debe ofrecer garantías plenas de idoneidad y legitimidad no solo legales sino éticas. Esta Asamblea no adelanta sentencias".

La excorreísta Mónica Salazar y la exPachakutik Carmen Tiupul no asistieron a la sesión del CAL. La moción para que se avoque conocimiento la presentó la primera vicepresidenta Mishel Mancheno. Hubo cinco votos a favor.

¿De qué se acusa a Godoy?

Legisladores de la Revolución Ciudadana, entre ellos Viviana Veloz, acusan al titular de la Judicatura de incumplimiento de funciones. El principal señalamiento se relaciona con supuestas presiones ejercidas contra el juez anticorrupción Carlos Serrano en un caso vinculado con el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

Una de las causales de la solicitud apunta a la inobservancia del artículo 168 de la Constitución, que establece la obligación de garantizar la independencia judicial, promover la transparencia en la administración de justicia y asegurar la probidad de los funcionarios judiciales, entre otros principios.

Mario Godoy en la Asamblea durante su comparecencia por los señalamientos en su contra. Cortesía: Asamblea/ Flickr

El 5 de enero de 2025, Godoy asistió al Pleno de la Asamblea para responder a los cuestionamientos en su contra. Existían dos temas puntuales sobre los que se esperaban explicaciones. El primero se refería al audio en el que se escucha a su exdirector de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, dialogar con el juez anticorrupción Carlos Serrano. La conversación guarda relación con el caso Euro 2024, vinculado al narcotraficante serbio.

Este punto fue abordado con cautela por el titular de la Judicatura. Se limitó a señalar que el tema se encuentra bajo investigación de la Fiscalía, luego de un oficio que él mismo remitió. Además, puso en duda el valor probatorio del audio al indicar que no existía certeza sobre la cadena de custodia.

El segundo aspecto se relacionó con la participación de su esposa, Dolores Vintimilla, en la defensa del narcotraficante serbio. Sobre ello, Godoy insistió en que la intervención de su pareja se dio únicamente en una etapa preprocesal.

