Gremio de abogados califica de "inepto e ineficiente" la Judicatura de Mario Godoy

Los juristas señalan que Godoy no respondió a los cuestionamientos en su contra en su comparecencia ante la Asamblea Nacional

Los colegios de abogados de Guayas y Azuay se pronunciaron ante la polémica alrededor del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y las presuntas presiones de su administración al juez anticorrupción Carlos Serrano.

Ambos gremios sostienen que la comparecencia de Godoy en la Asamblea Nacional no respondió a los cuestionamientos hechos por los audios con su exdirector en Pichincha, Henry Gaibor, y que, por ende, el juicio político se hace más que necesario.

El Colegio de Abogados del Guayas cuestiona la administración de Godoy

Desde el Colegio de Abogados del Guayas, su presidente Fabián Yánez sostuvo que las denuncias contra Godoy son una muestra definitiva del deterioro del sistema de justicia en Ecuador y de la necesidad de acciones urgentes. Asimismo, señaló que su pronunciamiento no tiene tinte político, sino "hablar de la ineptitud y de la ineficiencia del Consejo de la Judicatura".

"Para nosotros, los hechos sucedidos con el juez Serrano son la gota que derramó el vaso, puesto que vemos todos los días un sistema de justicia caotizado, con graves problemas en todos los sectores. Faltan jueces, faltan fiscales, faltan secretarios, faltan funcionarios públicos, faltan insumos. Las unidades están deterioradas, los baños inservibles, faltan aires acondicionados, falta sistema operativo. Es decir, existe un desastre en el sistema de justicia", comentó.

El Colegio de Abogados de Azuay pide la intervención de la Fiscalía

Por otro lado, Rubén Calle, presidente del Colegio de Abogados del Azuay, reiteró su solidaridad con el juez anticorrupción Carlos Serrano por al desprotección ante las amenazas en su contra y la presión recibida a la interna del Consejo de la Judicatura.

"Exigimos a la Asamblea Nacional el inmediato enjuiciamiento político y destitución; así como el enjuiciamiento político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que fueron sus nominadores", señala el gremio y acota que la comparecencia de Godoy ante la Asamblea no respondió ninguna de las preguntas planteadas por el caso del juez Serrano.

Calle va un paso más allá: "Fiscalía debe igualmente llamarlo a declarar, así como a todos los involucrados, incluido Henry Gaibor, a quien identifica el Dr. Serrano como portavoz de la presión interna y tráfico de influencias a favor del procesado por narcotráfico".

