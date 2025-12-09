ADN no logró votos para archivar ley y se abstuvo: ¿Qué pasó con mayoría legislativa?

El oficialista Xavier Ordóñez mocionó el archivo de ley sobre trata de personas y después pidió a bancada la abstención

ADN tuvo que votar en abstención la no tener asegurados los votos para archivar la ley en primer debate.

El oficialismo, representado por ADN en la Asamblea Nacional, no pudo archivar en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Xavier Ordóñez (ADN) tuvo que solicitar a sus compañeros de bancada que se abstengan.

Algo curioso ocurrió este 9 de diciembre de 2025 en el Pleno de la Asamblea Nacional. Aunque la mayoría oficialista se mantiene firme, esta vez mostró cierta debilidad al no alcanzar las voluntades necesarias para archivar el proyecto de ley, como lo planteó en un inicio.

Cambio de estrategia sobre la marcha

El informe de la Comisión de Relaciones Internacionales, que Lucía Jaramillo (ADN) remitió, contenía conclusiones en las que se establecía, entre otras cosas, que el proyecto incorpora disposiciones de naturaleza reglamentaria y contenidos propios de políticas públicas, “lo que contraviene los principios de jerarquía normativa”.

En el informe también se señaló que varias de las disposiciones implican posibles impactos económicos “al crear nuevas responsabilidades de monitoreo, sensibilización y operatividad institucional”.

Es decir, ADN iba por el archivo de una ley que se originó por el denominado caso Furukawa. En el primer debate no contemplaba cambios para una segunda discusión en el Pleno, sino que apostó por frenar la iniciativa desde esta primera instancia.

Fue el legislador Xavier Ordóñez quien ahondó en las razones por las cuales debía archivarse el proyecto. “Un proyecto que si bien pretendería abordar una temática que todos rechazamos, con la responsabilidad legislativa que tenemos debemos analizarla”, dijo en su intervención.

También agregó que, del análisis en la Comisión, el “proyecto no cumple con los estándares de la técnica legislativa, invade competencias del Ejecutivo y genera obligaciones presupuestaria”.

Así, Ordóñez fue el escogido por ADN para mocionar el archivo de la normativa. Después de su ponencia, el debate continuó.

La posición del correísmo

Entre los legisladores de la Revolución Ciudadana que intervinieron estuvo Paola Cabezas. Ella dijo que el proyecto de ley no era un capricho ni un cálculo partidista. “Cuando hablemos de leyes que beneficien a la gente procuremos puntos mínimos. Seguramente la comisión emitió la sugerencia de archivo por quién proponía la ley”, añadió.

El legislador Xavier Ordóñez (ADN) tuvo que pedir a sus compañeros de bancada que se abstengan de votar por la misma moción que él presentó. Cortesía: Asamblea.

El revés para el oficialismo

Finalmente, la moción tuvo que ser votada. Sin embargo, los votos para el archivo directo no estuvieron asegurados. Así, en un giro de discurso, Ordóñez tuvo que pedir a sus compañeros de la bancada que se abstengan de votar. Sin los votos para el archivo, la ley regresaría a la comisión para la elaboración del informe de segundo debate.

En su intento por justificar lo ocurrido, el legislador oficialista dijo que su bancada se encargaría de mejorar la ley. “Ahora vamos a tomar nosotros la rienda y vamos a hacer que esta ley realmente funcione”, dijo Ordóñez.

Al final, nadie votó a favor del archivo. Otros 67 votaron por no archivar el proyecto y 80 se abstuvieron. Así, el tratamiento de la ley continuará en la Comisión de Relaciones Internacionales.

El correísmo celebró

El bloque de la Revolución Ciudadana celebró como victoria que la ley no haya sido archivada. El jefe de ese bloque legislativo, Juan Andrés González, escribió en su cuenta de la red social X: “La bancada de ADN está perdiendo la mayoría en la Asamblea. Por eso, en la sesión de hoy, cuando presentaron su moción para que se archive la ley de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, sabían que no contaban con los votos necesarios. Ante esa derrota anunciada, optaron por abstenerse”.

