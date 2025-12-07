ADN ensaya un cambio tras Consulta 2025: Cynthia Gellibert es directora nacional

Gellibert es una persona cercana a Noboa. Durante la pugna con Verónica Abad y el jefe de Estado llegó a la Vicepresidencia

Cynthia Gellibert, una de las figuras cercanas a Daniel Noboa, asumió la dirección del movimiento ADN

ADN, el movimiento oficialista del presidente Daniel Noboa, ensaya un cambio en su directiva. Ahora, la directora nacional de esa organización política es la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, una de las figuras cercanas al jefe de Estado y que goza de su confianza.

La noticia fue anunciada por la misma Gellibert. En su perfil de la red social Instagram escribió: “Asumo la responsabilidad de ser Directora Nacional de ADN con humildad, con firmeza y con profunda gratitud hacia nuestro líder, Daniel Noboa”.

El mensaje estuvo acompañado por fotografías de ella junto a Noboa en diferentes momentos, sobre todo en campañas electorales.

El mensaje de Gellibert

“No nos rindamos nunca en hacer lo correcto y lo justo. Las transformaciones nunca son fáciles, pero siempre empiezan con la convicción de que este país merece algo distinto y mejor”, escribió. Gellibert ha ocupado cargos importantes en el entorno del presidente Daniel Noboa.

En su primer periodo llegó a la Vicepresidencia y presidencia de la República en medio de la confrontación entre Noboa y la exvicepresidenta Verónica Abad.

Hay que recordar que, para la campaña electoral de las elecciones generales de 2025, Noboa decidió no pedir licencia como lo determina el Código de la Democracia y nombró como vicepresidenta a Gellibert.

Ahora es secretaria de la Administración Pública y fue la cara más visible en el proceso de reconfiguración del Ejecutivo, que implicó la fusión de ministerios y eliminación de secretarías, así como la desvinculación de funcionarios públicos.

El momento en el que se decide el cambio

ADN nombra a una nueva directora nacional después de los resultados de la Consulta Popular 2025. El pasado 16 de noviembre de 2025, el Gobierno sufrió su primer revés electoral desde que Daniel Noboa asumió el poder en noviembre de 2023.

El No ganó en las cuatro preguntas que planteó el Ejecutivo en el Referéndum y Consulta Popular 2025. Una de ellas, la más importante, tenía que ver con la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

