Reestructuración estatal inicia sin detalles claros: Cynthia Gellibert lidera proceso

La secretaria de la Administración Pública no precisó cifras o plazos de la medida anunciada por Daniel Noboa

Cynthia Gellibert, secretaria General de la Administración Pública y Gabinete del Gobierno, se refirió en un breve mensaje difundido la noche de este martes 29 de julio de 2025 sobre la reestructuración del Estado que impulsa el gobierno de Daniel Noboa.

Gellibert afirmó que liderará el proceso de transición y defendió los objetivos de eficiencia y modernización, no dio mayores detalles sobre los cambios concretos que implicará a lo que denominó como transformación.

"Estoy liderando este proceso de transición entre las carteras de Estados que se fusionarán, para crear una sola institución que responda a los desafíos actuales, sin afectar funciones y responsabilidades", aseguró la funcionaria.

El pronunciamiento llega cinco días después del anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la reducción del número de ministerios de 20 a 14, y de secretarías con rango ministerial, que pasarán de 9 a 3.

La medida, según el Gobierno, forma parte del llamado Plan de Eficiencia Administrativa, una estrategia que apunta a optimizar el funcionamiento del Estado y reducir la burocracia.

“Los ecuatorianos merecen un país en el que los servicios públicos estén para ellos”, expresó Gellibert, quien enfatizó que esta fusión no es una supresión, sino una “transformación profunda que elimina duplicidades, une capacidades y pone al Estado a funcionar como debe”.

Cynthia Gellibert no dio detalles

No obstante, su intervención dejó varias preguntas abiertas. No se precisó cuántos funcionarios se mantendrán o serán reubicados, qué estructuras absorberán a otras ni si habrá cambios en las direcciones institucionales. Tampoco se mencionaron plazos concretos ni mecanismos para garantizar que el proceso no afecte la prestación de servicios.

Gellibert insistió en que “ningún proceso ciudadano se verá afectado”, y que los servicios seguirán activos durante la transición. Atribuyó el crecimiento excesivo del aparato estatal a administraciones pasadas, que —según sus palabras— “agrandaron irresponsablemente el tamaño del Estado”.

De esta manera, el Gobierno plantea una reforma de cambio profundo, enfocado en la eficiencia y en dar respuesta a una ciudadanía cansada de trámites largos y procesos ineficaces. “Hoy buscamos un Estado más dinámico y al servicio de ustedes, las familias ecuatorianas”, afirmó la funcionaria.