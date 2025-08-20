Estampado a rayas: guía práctica para lucirlo en el 2025

Versátiles, clásicas y modernas. Las rayas se reinventan como uno de los diseños estrellas del año.

Nadia Mejía y Mónica Crespo son algunas de las influencers ecuatorianas que utilizan el estampado a rayas en sus looks diarios.

Ya sean verticales, horizontales o inclinadas, las rayas son este estampado que se mantiene presente cada temporada porque se reinventan en nuevas combinaciones de colores, grosores y direcciones. Este clásico diseño, recordado porque Coco Chanel lo potenció en la moda femenina en los años 20 ‘s, se ha convertido en el aliado perfecto para quienes buscan un estilo versátil, elegante y al mismo tiempo atrevido. Es que, más que un simple patrón, hoy son la opción perfecta para looks frescos tanto en climas fríos o calurosos. Un claro ejemplo de esto, son los looks de estas fashionistas amantes de la tendencias.

Mónica Crespo luce un look fresco y veraniego

La infuencer Mónica Crespo, más conocida como Monicute, apostó por un conjunto de short y chaqueta en rayas verticales blanco y negro, que combinó con un top básico blanco. El contraste entre lo clásico de las rayas y la frescura del short crea un look relajado, juvenil y perfecto para una salida casual junto al mar o un día soleado en la ciudad. Su propuesta demuestra cómo un patrón atemporal puede adaptarse a un estilo veraniego sin perder elegancia.

Maquillaje después de los 50: trucos para lucir fresca y natural Leer más

Viviana Salame disfruta usar looks bohos en tonos tierra

La influencer Viviana Salame eligió un abrigo tejido con rayas horizontales en tonos tierra para lograr una vibra boho y relajada. Lo combinó con shorts marrones de tiro bajo y un cinturón con grandes hebillas, que refuerzan el estilo extravagante y chic. Los accesorios dorados y cafés completan el look que mezcla naturalidad y un guiño de sensualidad.

Nadia Mejía le dice sí al glamour a todo color

Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador, llevó las rayas a un código de vestimenta elegante con un vestido vaporoso en tonos verdes y azules que simulan pinceladas verticales. Su vestuario demuestra que este estampado también pueden ser sinónimo de glamour y sofisticación, perfectas para destacar en eventos formales en el día o la noche.

María Alejandra combina el estilo romántico y deportivo

La influencer María Alejandra optó por la clásica camiseta tipo rugby en rayas horizontales blancas y negras, combinada con una falda de encaje marfil. La mezcla rompe esquemas al unir lo deportivo con lo romántico, un juego que transmite autenticidad y frescura nocturna. Sin duda, su elección confirma que la moda se disfruta más cuando se atreve a romper las reglas.

Dani G. Schultz luce accesorios que destacan

Durante su asistencia al más reciente Copenhague Fashion Week, la creadora de contenido Dani G. Schultz, eligió un detalle sutil pero poderoso en su outfit: una diadema a rayas en blanco y negro que eleva un look neutro con chaqueta beige. De esta forma, Dani demuestra que no siempre se necesita un total look a rayas, a veces basta con un accesorio para marcar tendencia y lograr un aire chic europeo.

¡Cómo utilizarlo!

“El estampado de rayas verticales alarga y estiliza la silueta, transmite elegancia, seriedad y estabilidad”, explica la diseñadora y asesora de imagen Mariana Burgos. A continuación, la experta da diversas recomendaciones de como combinarlo:

El estampado de rayas verticales o tejido a rayas alarga y estiliza la silueta, transmitiendo elegancia, seriedad y estabilidad.

Las horizontales acortan la silueta, por lo que favorecen más a personas de estatura alta, sobre todo si se usan en prendas como faldas o pantalones.

Si las líneas verticales están separadas más de 1 cm o son gruesas, pueden generar visualmente más volumen en la silueta. Si la contextura es ancha, lo recomendable son rayas finas y en colores neutros. Si tiene una silueta delgada, se puede jugar con rayas más separadas para dar la ilusión de curvas.

En la oficina, lo ideal es elegir rayas muy finas y en colores neutros o clásicos: negro, gris, caqui o azul marino.

Para eventos de día, especialmente en verano, funcionan mejor las rayas de colores, que pueden mezclarse con otros estampados para un look divertido y ecléctico.

La combinación con estampados florales o con polka dots (lunares) es divertida, fresca y ecléctica, perfecta para looks informales. Pueden ser del mismo color o de distintos tonos para un estilo más extravagante.

Las artistas internacionales también lo lucen

Este print también tienen sus embajadoras en la escena internacional. La actriz Jenna Ortega, la modelo e influencer Hailey Bieber, la actriz Lily Collins y la empresaria y estrella de reality Kim Kardashian han mostrado frecuentemente cómo este estampado trasciende estilos, generaciones y geografías. Desde Hollywood hasta los looks street style, todas ellas confirman que las rayas siguen siendo un recurso de moda versátil y atemporal.

Está presente en los Fashion Weeks

En las pasarelas de 2025, las líneas se consolidaron como uno de los estampados protagonistas, reinterpretadas en propuestas modernas y audaces. Firmas como Dolce & Gabbana, Prada y Balmain apostaron por este patrón en trajes de sastrería, vestidos amplis y piezas con mezclas de texturas y colores, mostrando su capacidad para reinventarse sin perder esencia. Además, se vieron rayas en versiones clásicas como el blanco y el negro, pero también en propuestas de colores vibrantes que jugaron con contrastes, grosores y direcciones.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ