Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

doble crimen en finca de Naranjal
La Policía Nacional acudió hasta el sitio donde fueron abandonados los cadáveres de los hermanos Salazar Martínez.ÉDGAR ROMERO

Crimen en Naranjal: Identificados dos hermanos asesinados en vía al recinto La Fátima

La Policía Nacional confirmó que durante ocho días no se habían registrado muertes violentas en esta localidad de Guayas

Como Yordy Estalin y Anthony Steven Salazar Martínez fueron identificados los dos cadáveres que, cerca del mediodía del lunes 22 de diciembre, fueron encontrados con múltiples disparos en la cabeza, golpeados y con las manos amarradas hacia atrás, cerca de una finca de cacao, en la vía al recinto La Fátima, a cinco minutos de la cabecera cantonal de Naranjal, provincia del Guayas.

RELACIONADAS

Los cuerpos de los hermanos, de 22 y 23 años, fueron hallados por agricultores de la zona que se dirigían a cosechar mangos en una hacienda del sector, por lo que los lugareños comunicaron de inmediato el hecho a la Policía del cantón.

Agentes de la Unidad de Muertes Violentas y Desaparecidos (Dinased) y de Criminalística presumen que las víctimas tenían aproximadamente seis horas de fallecidas y que el lugar del hallazgo sería una escena secundaria, ya que no se encontró ningún casquillo percutido.

“A estos hombres presumimos que los mataron en otra parte y en la madrugada los vinieron a dejar botados cerca de las plantaciones de cacao. El miedo se apoderó de mis tres colaboradores y ya no fuimos a coger los mangos; estamos asustados por este doble crimen, ya que además de estar baleados, a simple vista presentaban huellas de tortura”, recalcó un habitante del sector.

Víctimas tenían antecedentes por robo

inseguridad en Olivos 2

Inseguridad Los Ceibos: Temor en Los Olivos 2 por sujetos que atacaron en ciudadela

Leer más

La Policía investigaba en qué sector del cantón residían los hermanos y a qué se dedicaban. Tras culminar los trámites legales en la morgue del cantón, los féretros fueron retirados por sus allegados, quienes evitaron dar declaraciones a la prensa.

Diego Velastegui, jefe del distrito policial de Naranjal, confirmó a EXPRESO que los dos asesinados registraban antecedentes penales por robo y eran de esta jurisdicción.

“En algunas redes sociales se comenta que este hecho se dio porque presuntamente los fallecidos cometían algunos delitos, por lo que la Unidad de Muertes Violentas inició las investigaciones para confirmar o descartar lo expresado en redes. Posteriormente tendremos más detalles. Del hallazgo fuimos alertados por el sistema ECU 911”, indicó.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Caso Porsche se investiga como asociación ilícita en Fiscalía, dice asambleísta

  2. Esta es la curiosa historia detrás de los nombres de los meses del año

  3. La nueva versión en 20 puntos del plan de EE.UU. para terminar la guerra de Ucrania

  4. Bajo la Virgen de Guadalupe, una ONG salva a "perros peregrinos" en México

  5. Desvío de buses urbanos: ATM anuncia cambios temporales en dos rutas de Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

  2. Qué bancos en Ecuador atienden el 24 y 25 de diciembre: horarios y canales digitales

  3. Quito insiste en ampliar el Metro y sigue postergando el corredor Labrador-Carapungo

  4. Jueces temporales y una magistrada investigada asumen el juicio de Aquiles Álvarez

  5. Migrante ecuatoriana creyó ganar la Lotería de Navidad en España, pero fue un error

Te recomendamos