Crimen en Naranjal: Identificados dos hermanos asesinados en vía al recinto La Fátima

La Policía Nacional confirmó que durante ocho días no se habían registrado muertes violentas en esta localidad de Guayas

La Policía Nacional acudió hasta el sitio donde fueron abandonados los cadáveres de los hermanos Salazar Martínez.

Como Yordy Estalin y Anthony Steven Salazar Martínez fueron identificados los dos cadáveres que, cerca del mediodía del lunes 22 de diciembre, fueron encontrados con múltiples disparos en la cabeza, golpeados y con las manos amarradas hacia atrás, cerca de una finca de cacao, en la vía al recinto La Fátima, a cinco minutos de la cabecera cantonal de Naranjal, provincia del Guayas.

Los cuerpos de los hermanos, de 22 y 23 años, fueron hallados por agricultores de la zona que se dirigían a cosechar mangos en una hacienda del sector, por lo que los lugareños comunicaron de inmediato el hecho a la Policía del cantón.

Agentes de la Unidad de Muertes Violentas y Desaparecidos (Dinased) y de Criminalística presumen que las víctimas tenían aproximadamente seis horas de fallecidas y que el lugar del hallazgo sería una escena secundaria, ya que no se encontró ningún casquillo percutido.

“A estos hombres presumimos que los mataron en otra parte y en la madrugada los vinieron a dejar botados cerca de las plantaciones de cacao. El miedo se apoderó de mis tres colaboradores y ya no fuimos a coger los mangos; estamos asustados por este doble crimen, ya que además de estar baleados, a simple vista presentaban huellas de tortura”, recalcó un habitante del sector.

Víctimas tenían antecedentes por robo

La Policía investigaba en qué sector del cantón residían los hermanos y a qué se dedicaban. Tras culminar los trámites legales en la morgue del cantón, los féretros fueron retirados por sus allegados, quienes evitaron dar declaraciones a la prensa.

Diego Velastegui, jefe del distrito policial de Naranjal, confirmó a EXPRESO que los dos asesinados registraban antecedentes penales por robo y eran de esta jurisdicción.

“En algunas redes sociales se comenta que este hecho se dio porque presuntamente los fallecidos cometían algunos delitos, por lo que la Unidad de Muertes Violentas inició las investigaciones para confirmar o descartar lo expresado en redes. Posteriormente tendremos más detalles. Del hallazgo fuimos alertados por el sistema ECU 911”, indicó.

