Luna de sangre 2026 en Ecuador: horarios, qué se verá y por qué no implica riesgos

La madrugada del martes 3 de marzo de 2026 se registrará el único eclipse lunar total del año, conocido como Luna de Sangre. En Ecuador, el fenómeno podrá observarse de forma parcial antes del amanecer. El evento ha generado interés en redes sociales y también la circulación de versiones que atribuyen efectos naturales a este tipo de eclipses.

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite natural. El color rojizo que se percibe durante la totalidad no responde a cambios físicos en la Luna. Se trata de un efecto óptico conocido como dispersión de Rayleigh, mediante el cual la atmósfera terrestre filtra la luz solar y desvía los tonos rojos hacia la superficie lunar, mientras los colores azul y violeta se dispersan.

NASA describe este proceso como si todos los amaneceres y atardeceres del planeta se proyectaran al mismo tiempo sobre la Luna.

¿La luna de sangre representa algún riesgo para el ser humano?

Desde el ámbito científico, el fenómeno no representa ningún riesgo. Wilson Goyes, director de la Escuela de Riesgos y Desastres de la UIDE, señala: “Desde el punto de vista científico, no existe evidencia que relacione un eclipse lunar con terremotos, erupciones volcánicas o alteraciones geológicas. Son eventos astronómicos naturales que forman parte del comportamiento orbital del sistema Tierra-Luna”.

Horarios del eclipse lunar del 3 de marzo de 2026 en Ecuador

Eclipse penumbral: inicia a las 03:44

Eclipse parcial: inicia a las 04:50

Inicio de la totalidad: 06:04

Máximo del eclipse: 06:33

Fin de la totalidad: 07:03

Fin del eclipse parcial: 09:23

La duración total del fenómeno será de 5 horas y 39 minutos, mientras que la fase de totalidad se extenderá por 58 minutos.

¿Qué tan visible es la luna de sangre en Ecuador?

En Ecuador, la observación se verá condicionada por la posición de la Luna, que estará muy baja sobre el horizonte occidental durante la fase de totalidad. La cercanía con el amanecer podría dificultar la visualización del punto máximo del eclipse. El máximo se producirá a las 06:33, cuando ya habrá mayor presencia de luz solar.

Respecto a las mareas, Goyes aclara que no se esperan efectos distintos a los habituales de una Luna llena. “Las llamadas mareas vivas ocurren de forma regular durante las fases de luna llena y luna nueva, independientemente de si hay eclipse o no”, indica.

Para quienes intenten observar el fenómeno, se recomienda buscar un lugar con horizonte despejado hacia el oeste y sin obstáculos como edificios o montañas. No se requiere ningún tipo de protección visual, ya que los eclipses lunares pueden observarse de manera directa. El uso de binoculares o telescopios puede facilitar una mejor apreciación del evento.

Más allá del espectáculo astronómico, el eclipse del 3 de marzo abre espacio para la divulgación científica. “El desafío está en aprovechar estos eventos para fortalecer la cultura científica y promover el pensamiento crítico”, concluye Goyes. “Comprender cómo funcionan los fenómenos naturales reduce el miedo y evita la propagación de información falsa”.

Aunque su fase máxima coincidirá con el amanecer en Ecuador, la Luna de Sangre de 2026 permitirá observar uno de los principales eventos astronómicos del año y recordar que, detrás del color rojizo, hay física y no presagios.

