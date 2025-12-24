Expreso
  Guayaquil

Fuga de amoníaco en la vía a la costa
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendieron a personas afectadas.X del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil

Fuga de amoníaco en la vía a la costa: ocho personas resultaron afectadas

El hecho se registró en una empresa de esa zona del oeste de Guayaquil, la mañana de este miércoles 24 de diciembre

Una fuga de amoníaco se reportó en una empresa ubicada en el kilómetro 15,5 de la vía a la costa, en el oeste de Guayaquil, la mañana de este miércoles 24 de diciembre,

Tras el reporte de trabajadores del lugar, personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil llegó al sitio con dos unidades de combate, un vehículo de materiales peligrosos y cuatro ambulancias.

La institución bomberil informó que, tras realizar una inspección, se constató que en el interior de la empresa se ejecutaban trabajos de reparación en una válvula, durante los cuales se registró una leve fuga de amoníaco.

Los trabajadores de la empresa fueron evacuados por precaución. Los bomberos realizan tareas de medición de gases en el interior del lugar.

Fuga de amoníaco en la vía a la costa: Trabajadores presentaron problemas respiratorios

Tras la alarma por la fuga del gas, algunos trabajadores sufrieron afectaciones. Según los bomberos, ocho personas fueron atendidas por paramédicos al presentar problemas respiratorios.

Dichos ciudadanos fueron trasladados a casas asistenciales de la zona para recibir atenciones médicas especializadas.

Pasadas las 12:00, el personal bomberil se mantenía realizando labores de análisis para constatar si se detectaba la presencia de amoníaco en los alrededores de la empresa tras la fuga.

