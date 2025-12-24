Ruta de los Gigantes 2025: Guía de las zonas de Guayaquil donde están los monigotes

El Chavo del 8 dentro del barril es uno de los personajes que se expone en la Ruta de los Monigotes Gigantes, en el suburbio de Guayaquil.

Uno de los eventos que ya es tradición en Guayaquil durante la época de Navidad y Fin de Año es la exposición de monigotes. Aunque el punto más emblemático sigue siendo la calle 6 de Marzo, en el centro sur de la ciudad, existen otros sectores que con los años se han consolidado como referentes por la elaboración y exhibición de años viejos de gran tamaño.

Es el caso de varias barriadas del suburbio y del suroeste de la urbe porteña, donde los artesanos comienzan a trabajar en los monigotes gigantes con varias semanas de anticipación.

En estos sectores, las figuras no solo destacan por sus dimensiones, sino también por el nivel de detalle, los colores y la creatividad con la que se representan personajes de la farándula, el deporte, la política y la cultura popular.

Estas zonas se han convertido en puntos de visita obligatoria para familias y curiosos que recorren la ciudad en busca de los muñecos más llamativos.

Ruta de los Monigotes Gigantes 2025: fechas y horarios

Durante los últimos días del año, las calles se transforman en verdaderas galerías a cielo abierto, con música, ventas informales y un ambiente festivo que atrae a cientos de personas cada noche.

Para este 2025, la denominada Ruta de los Gigantes reúne los principales sectores donde se concentran los monigotes de mayor tamaño en Guayaquil. La exposición abrió el lunes 22 de diciembre y se extenderá hasta el domingo 11 de enero, en horario de 07:00 a 23:59.

Esta guía detalla las zonas en las que se pueden apreciar estas estructuras, así como recomendaciones para planificar el recorrido y disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.

Los personajes de Lilo & Stitch están ubicados en el suburbio de Guayaquil. Municipio de Guayaquil

Ruta de los Gigantes 2025: Mapa de los monigotes en Guayaquil

Minecraft: 10ma y Ayacucho

Galactus 4 Fantásticos: 10 y Capitán Nájera

Mickey y sus Amigos: Febres Cordero entre la 15 y 16

Lilo & Stitch: 16 y Capitán Nájera

Capibara: 16 y Capitán Nájera

Labubu: 16 entre Miguel Ángel Silva y Capitán Nájera

Las Dos Fridas: Medardo Ángel Silva entre la 15 y 16

Chespirito: Medardo Ángel Silva entre la 15 y 16

Juego del Calamar: Medardo Ángel Silva entre la 15 y 16

Madagascar: Huancavilca y la 17

Superman: Huancavilca y la 16

Sombrerero loco: 16 y Huancavilca

Capuchina: Ayacucho y la 16

El Chavo Animado: 16 y Ayacucho

Winnie Pooh: 16 y Ayacucho

Payaso It: 16 y Huancavilca

Cazafantasmas: Alcedo y 15

Ironman: Alcedo y 15

Cómo entrenar a tu dragón: Alcedo y 15

Ozaru Dragon Ball GT: 16 y Pedro Pablo Gómez

Los Pitufos: 20 y Capitán Nájera

