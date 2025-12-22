Canasta Navideña 2025: Dónde encontrar los precios más bajos en supermercados

Las canastas navideñas van desde $ 5 en mercados municipales hasta opciones de $ 8,65 y $25 en supermercados

Desde los mercados tradicionales hasta las grandes cadenas, la competencia por ofrecer la canasta navideña más económica marca las ventas de fin de año en Guayaquil.

Las últimas semanas de diciembre encienden nuevamente la búsqueda de canastas navideñas económicas en Guayaquil, una tradición que mueve a familias, empresas y compradores individuales. Para este 2025, además de los mercados municipales, grandes supermercados y tiendas de descuento han lanzado ofertas con canastas ya armadas o productos sueltos para que cada cliente arme la suya según su presupuesto.

Entre las cadenas que han promocionado canastas navideñas con precios bajos destaca Coral Hypermarket y sus sucursales en la ciudad, donde recientes campañas publicitarias muestran canastas desde aproximadamente $8,65, pensadas tanto para uso familiar como corporativo. Estas opciones incluyen productos surtidos y están disponibles en varias locaciones de la cadena, por lo que son una alternativa accesible sin dejar de lado presentación y calidad en productos navideños.

RELACIONADAS Remesas y envío de paquetes alcanzan récord por migrantes

Una amplía red de supermercados con ofertas

En la amplia red de supermercados Tía, con varios locales como Tía Alborada, Tía 29 Y Portete o Tía Acacias, también puedes encontrar canastas navideñas o productos para armarlas que van desde los $10 hasta los $20 dólares. Aunque los precios pueden variar entre sucursales de acuerdo con promociones de temporada, estas tiendas de autoservicio son conocidas por ofertas competitivas en abarrotes, bebidas y productos populares de fin de año, convirtiéndolas en una opción estratégica para quienes prefieren armar su propia canasta ahorrando.

Canastas navideñas desde cinco dólares, en mercados municipales. CORTESÍA

El Comisariato y TuTi, entre otras, han promocionado en redes y páginas web canastas navideñas listas o la posibilidad de armarlas con productos clave. Por ejemplo, en El Comisariato, de la cadena El Rosado, canastas con diversos productos cuestan de $9,79 a $30,99; por su parte, algunas tiendas de TuTi se han ofrecido canastas con un conjunto estándar de productos navideños por alrededor de $9,99, lo que representa una de las opciones más económicas de la ciudad.

En la cadena Supermaxi, la opción más básica, disponible en la tienda en línea, tiene un precio de $22,04 (IVA 15% incluido) según el catálogo de Navidad 2025.

Trump redobla su mensaje de "bajos precios" Leer más

Los mercados municipales siguen siendo tendencia

Además de supermercados y tiendas de descuento, los mercados municipales siguen siendo fundamentales para comprar productos navideños a bajo costo, con opciones desde $5 en adelante en canastas básicas o productos sueltos para armar la tuya propia.

Comparar entre mercados como Florida Norte, Casuarina o Las Esclusas, supermercados tradicionales como Tía o Coral, y tiendas de barrio como TuTi puede ser la clave para encontrar los precios más bajos sin sacrificar calidad. (Precios y rangos estimados de mercado reflejan tendencias generales de cada temporada navideña.)

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ