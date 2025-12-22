Canasta Navideña 2025: Dónde encontrar los precios más bajos en supermercados
Las canastas navideñas van desde $ 5 en mercados municipales hasta opciones de $ 8,65 y $25 en supermercados
Las últimas semanas de diciembre encienden nuevamente la búsqueda de canastas navideñas económicas en Guayaquil, una tradición que mueve a familias, empresas y compradores individuales. Para este 2025, además de los mercados municipales, grandes supermercados y tiendas de descuento han lanzado ofertas con canastas ya armadas o productos sueltos para que cada cliente arme la suya según su presupuesto.
Entre las cadenas que han promocionado canastas navideñas con precios bajos destaca Coral Hypermarket y sus sucursales en la ciudad, donde recientes campañas publicitarias muestran canastas desde aproximadamente $8,65, pensadas tanto para uso familiar como corporativo. Estas opciones incluyen productos surtidos y están disponibles en varias locaciones de la cadena, por lo que son una alternativa accesible sin dejar de lado presentación y calidad en productos navideños.
Una amplía red de supermercados con ofertas
En la amplia red de supermercados Tía, con varios locales como Tía Alborada, Tía 29 Y Portete o Tía Acacias, también puedes encontrar canastas navideñas o productos para armarlas que van desde los $10 hasta los $20 dólares. Aunque los precios pueden variar entre sucursales de acuerdo con promociones de temporada, estas tiendas de autoservicio son conocidas por ofertas competitivas en abarrotes, bebidas y productos populares de fin de año, convirtiéndolas en una opción estratégica para quienes prefieren armar su propia canasta ahorrando.
El Comisariato y TuTi, entre otras, han promocionado en redes y páginas web canastas navideñas listas o la posibilidad de armarlas con productos clave. Por ejemplo, en El Comisariato, de la cadena El Rosado, canastas con diversos productos cuestan de $9,79 a $30,99; por su parte, algunas tiendas de TuTi se han ofrecido canastas con un conjunto estándar de productos navideños por alrededor de $9,99, lo que representa una de las opciones más económicas de la ciudad.
En la cadena Supermaxi, la opción más básica, disponible en la tienda en línea, tiene un precio de $22,04 (IVA 15% incluido) según el catálogo de Navidad 2025.
Los mercados municipales siguen siendo tendencia
Además de supermercados y tiendas de descuento, los mercados municipales siguen siendo fundamentales para comprar productos navideños a bajo costo, con opciones desde $5 en adelante en canastas básicas o productos sueltos para armar la tuya propia.
Comparar entre mercados como Florida Norte, Casuarina o Las Esclusas, supermercados tradicionales como Tía o Coral, y tiendas de barrio como TuTi puede ser la clave para encontrar los precios más bajos sin sacrificar calidad. (Precios y rangos estimados de mercado reflejan tendencias generales de cada temporada navideña.)