Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.WILL OLIVER / EFE

Trump redobla su mensaje de "bajos precios"

El costo de la medicina ha bajado hasta un 600 %

El presidente de EE. UU., Donald Trump, redobló su discurso económico de "bajos precios" y aplaudió sus medidas económicas, así como volvió a atacar a sus antecesores, durante un mitin republicano en Rocky Mount, Carolina del Norte.

Te invitamos a leer: Fusarium R4T: crece la preocupación por el invierno, pero la exportación sigue segura

Trump inició su discurso de más de una hora de duración, asegurando que su Administración ha bajado el costo de los medicamentos hasta un 600 %, aunque esto ha sido cuestionado por ser una imposibilidad en términos matemáticos.

El discurso del republicano fue casi igual al pronunciado el pasado 17 de diciembre en la Casa Blanca, con el que repasó los logros de su primer año en el poder y evitó comentar sobre los archivos Epstein que fueron develados por el Departamento de Justicia el pasado viernes.

La visita del presidente a Carolina del Norte es su segundo mitin de cara al cierre del año frente a una drástica reducción de su popularidad debido a la polémica por el caso Epstein y el cierre de Gobierno que afectó a miles de trabajadores federales durante 43 días.

RELACIONADAS

Otros productos que también bajaron de precio

Carachula

Azuay: Más allá del paisaje

Leer más

Una supuesta baja de precio de los huevos, de la gasolina, así como la baja de la inflación y el aumento de salarios fueron los datos que más repitió el presidente durante su presentación.

Trump atacó la Ley de Atención Médica Asequible, a la que se refirió como "Barack Hussein Obamacare", haciendo especial hincapié en el segundo nombre del mandatario demócrata.

El mandatario tuvo algunas imprecisiones en su discurso, primero desvarió al hacer comentarios incoherentes sobre el color de las gorras rojas de MAGA, diciendo que eran de color mostaza y después se equivocó en su línea, refiriéndose a una tasa de "inflación" del 4,5 por ciento, en lugar de una tasa de desempleo del 4,5 por ciento.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Caso Triple A escala a la CIDH en medio de acusaciones de manipulación judicial

  2. Iván Sciacca, el arquitecto del sueño olímpico de David Farinango rumbo a LA 2028

  3. Trump redobla su mensaje de "bajos precios"

  4. Perú estima alcanzar un récord de 85.000 millones de dólares en exportaciones en 2025

  5. Caso Las Malvinas: Tribunal fijará la sentencia mañana 22 de diciembre en Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. La fría confesión de la mujer que desmembró a su madre en Sauces 9

  2. Embajada de Alemania anuncia la naturalización de la canciller ecuatoriana

  3. Gobierno acredita $ 100 millones para devolución del IVA en diciembre

  4. El síndrome de la chiva carcome a Quito | Por Roberto Aguilar

  5. Escándalo en la Judicatura de Mario Godoy: ¿y quién le pone el cascabel al gato?

Te recomendamos