Perú estima alcanzar un récord de 85.000 millones de dólares en exportaciones en 2025

El agroexportador subió el 21 % con ventas por 11.615 millones de dólares

El ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú estima que este año alcanzará un récord en exportaciones totales de 85.000 millones de dólares por sus ventas al exterior de productos agrícolas, mineros, pesqueros y textiles, tras sumar 71.800 millones de dólares hasta octubre pasado, según informó este domingo 21 de diciembre de 2025.

Te invitamos a leer: Fusarium R4T: crece la preocupación por el invierno, pero la exportación sigue segura

Las exportaciones de enero a octubre último subieron un 20 %, respecto al mismo periodo del año pasado, alentadas por los altos precios internacionales de los metales, dado que Perú es uno de los principales productores de cobre, plata y oro.

"Este desempeño confirma una tendencia positiva que permitirá alcanzar un récord histórico al cierre del año, consolidando al comercio exterior como uno de los motores clave del crecimiento económico del país", afirmó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, en declaraciones publicadas por la agencia estatal Andina.

El récord que proyecta alcanzar el ministerio en 2025 contrasta con los 74.600 millones de dólares que superaron las exportaciones peruanas en 2024.

RELACIONADAS El BCE inicia el reciclaje de monedas fraccionarias tras 25 años de circulación

Logro en la exportación minera

En el periodo de enero a octubre de este año, las exportaciones mineras crecieron un 23 % con un total de 46.939 millones de dólares, el agroexportador subió el 21 % con ventas por 11.615 millones de dólares y la pesca lo hizo igualmente en un 25 % por 4.116 millones de dólares.

Azuay: Más allá del paisaje Leer más

Otros sectores que destacaron fueron el de textil confecciones con un incremento del 7 % y ventas por 1.439 millones de dólares, el químico que subió el 5 % con 1.587 millones de dólares, el metalúrgico aumentó un 22 % con 1.504 millones de dólares, y el metal mecánico creció el 7 % con 654 millones de dólares.

China fue el principal país de destino de las exportaciones peruanas con 25.941 millones de dólares en los diez meses analizados, lo que significó un incremento del 27 %, y donde tuvieron un mejor desempeño las ventas de cobre, oro, concentrados de plata y pota (calamar gigante).

Por su parte, los países de la Unión Europea ocuparon el segundo lugar con 8.412 millones de dólares y Estados Unidos con 7.755 millones de dólares, con compras de arándanos, uvas, oro, cacao y derivados.

"Sectores como el agro, la pesca, la minería, la manufactura y los textiles han incrementado sus envíos al exterior, demostrando que los productos peruanos continúan posicionándose en los mercados internacionales", agregó Mera.

El ministerio informó que sus metas del próximo año son alcanzar los 86.000 millones de dólares en exportaciones, con una participación del 27 % del PIB, lo que será una contribución a 75.000 familias que trabajan en la Ruta Productiva Exportadora.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ