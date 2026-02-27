Daniel Noboa habla de su próxima reunión el 7 de marzo en Estados Unidos: ¿qué dijo?

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló este 27 de febrero sobre su próxima reunión del 7 de marzo en Doral, Miami (Estados Unidos), durante una entrevista en Radio Centro. El mandatario explicó que el encuentro se realizará en Doral y reunirá a varios presidentes de América Latina. Señaló que la cita permitirá fortalecer la cooperación bilateral.

Noboa indicó que el espacio será clave para consolidar la relación con Estados Unidos en temas estratégicos. “Es una oportunidad para el Ecuador. Es una oportunidad para afianzar los lazos con Estados Unidos”, afirmó. Añadió que la agenda incluye asuntos de seguridad que preocupan a ambas naciones.

El presidente sostuvo que existe coincidencia frente al avance del narcotráfico y la minería ilegal en el país. “Ellos están muy preocupados por el crecimiento del narcotráfico y la minería ilegal en este país. Entonces, en eso estamos alineados”, manifestó en la entrevista.

Reunión en Doral con Estados Unidos y líderes regionales

Noboa detalló que Ecuador mantiene una relación de socios en seguridad con Estados Unidos. Explicó que el país ha enfrentado al crimen organizado pese a limitaciones presupuestarias. “Somos socios en seguridad con los Estados Unidos y ellos han visto con pocos recursos cómo hemos luchado acá pues como gato boca arriba”, expresó.

Según el mandatario, ese esfuerzo ha sido reconocido por el gobierno estadounidense. “Eso lo aprecian y quieren seguir apoyándonos”, dijo. Aseguró que existe disposición para reforzar la cooperación en territorio ecuatoriano.

“Quieren hacer operaciones en conjunto siempre respetando la soberanía del Ecuador, siempre respetando nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional”, señaló. Insistió en que cualquier acción conjunta se realizará bajo control y coordinación nacional.

Narcotráfico y minería ilegal, ejes del diálogo

El presidente enfatizó que el objetivo compartido es combatir las economías ilícitas desde su origen. “Quieren apoyar, quieren ayudar, quieren acabar con el problema del narcotráfico y minería ilegal en origen, no cuando ya llegue a territorio americano o europeo”, afirmó.

El encuentro contará con la participación del expresidente estadounidense Donald Trump y otros mandatarios de América Latina. Noboa aclaró que se trata de un espacio regional de diálogo político.

Además del eje de seguridad, el mandatario mencionó avances en un convenio comercial con Emiratos Árabes Unidos. Explicó que se trabaja en la calificación de productos ecuatorianos para ingresar a ese mercado.

Convenio comercial y fondos de inversión

Noboa describió a Emiratos Árabes Unidos como una de las economías más líquidas del mundo, junto con Qatar. Indicó que ese país maneja cuatro fondos: un fondo soberano, uno familiar, otro de inteligencia artificial y un fondo empresarial.

Según detalló, estos fondos suman en conjunto 1,2 trillones de dólares. El mandatario aseguró que el convenio comercial está adelantado y forma parte de la estrategia para ampliar mercados.

Con esta agenda, el Gobierno combina seguridad y comercio como prioridades internacionales. Mientras se refuerzan alianzas contra el crimen organizado, también se gestionan nuevas oportunidades para los productos ecuatorianos en economías de alta liquidez.

