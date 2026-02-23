Ecuador responde a arancel global de Trump: ministerio activa canales de comunicación

El país retomó los diálogos con las autoridades comerciales de Estados Unidos

El fin de semana pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aumentará un arancel global temporal del 15 % sobre las importaciones de todos los países.

Según Trump, la decisión se adoptó después de que la Corte Suprema de EE.UU. declarara ilegales sus aranceles previos, firmados bajo una ley de emergencia, por exceder la autoridad ejecutiva. Para mantener su política comercial, el mandatario decidió elevar la tasa arancelaria al máximo permitido por otra legislación, la Trade Act de 1974.

Este nuevo arancel provoca un retroceso en las negociaciones que llevaba a cabo Ecuador con Estados Unidos, bajo el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART), a través del que se había eliminado recientemente la sobretasa del 15 % para el 50 % de la oferta exportable ecuatoriana. Base con la que Ecuador planificaba seguir fortaleciendo las relaciones comerciales con el país norteamericano.

Se reactivaron los diálogos

Ante el nuevo arancel de Trump, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, informó que el país ya reactivó el diálogo con las autoridades comerciales estadounidenses.

“Ante la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y los hechos suscitados a raíz de esta, Ecuador ha activado de inmediato los canales formales de comunicación con nuestras contrapartes de la USTR”, detalló Jaramillo.

En su pronunciamiento, el ministro también aseguró que el Gobierno actuará “con responsabilidad y rigor técnico para proteger los intereses comerciales del país”, dentro del proceso de negociación en curso. Y subrayó que el diálogo continuará “dentro de los marcos normativos e institucionales establecidos y en coherencia con la agenda bilateral”.

La preocupación internacional

La medida ha sido recibida con preocupación por sectores empresariales y algunos gobiernos aliados, que advierten que podría agravar las tensiones comerciales y encarecer productos importados, además de crear incertidumbre en acuerdos existentes como los firmados con la Unión Europea, Japón y Reino Unido.

