El nuevo arancel de EE.UU. entra en vigencia hoy. ¿Qué implica para Ecuador?

Ecuador espera conocer el alcance de medidas. La nueva tasa global del 15 % rige desde este martes

Gobierno. Trump anunció el pasado sábado que impondría un arancel global del 15 %. La expectativa es saber como lo sostendrá.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró que Washington pretende mantener sus acuerdos comerciales con la Unión Europea, China y otros países, entre ellos Ecuador, a pesar del fallo de la Corte Suprema del viernes pasado sobre los aranceles. E hizo un llamado a cumplirlos.

“Estamos manteniendo conversaciones activas con ellos (nuestros socios comerciales). Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos. Tenemos la intención de cumplirlos. Esperamos que nuestros socios los cumplan”, dijo el funcionario en el programa “Face the Nation” de CBS.

¿Qué ciudadanos son elegibles para la devolución del IVA? Una guía completa Leer más

El anuncio se dio dos días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara gran parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Como reacción, el mandatario aumentó el sábado el arancel global de su país del 10% al 15%, que entrará en vigor hoy por un período de 150 días, con exenciones sectoriales.

La Federación de Exportadores del Ecuador (Fedexpor) señaló que en la práctica, para el país esto implica mantener en 15% la sobretasa sobre los productos que buscan ingresar a EE.UU. con productos no exceptuados. “Los productos exceptuados que entraban libres de sobretasa desde noviembre de 2025 se mantienen en esta medida”.

Respecto a esto, Luis Alberto Jaramillo, ministro de Industrias y Comercio Exterior, señaló ayer en X, que el listado de esos productos, incorporados en el Anexo II con sobretasa 0, fue publicado el pasado 20 de febrero por la Casa Blanca. Pero enfatizó en un cambio. “A diferencia de la versión anterior, que contemplaba 119 productos con exportaciones actuales y con potencial hacia EE.UU., esta actualización incluye 215 subpartidas y cubre aproximadamente el 33 % de nuestras exportaciones a ese mercado”, dijo. Entre esa oferta está el banano, plátano, cacao, semielaborados de cacao, otras frutas, algunos congelados, petróleo, algo de pesca y madera, etc.

En medio de este escenario, muchos exportadores ecuatorianos se han preguntado también qué pasará con el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) que, a diferencia de otros países, Ecuador si bien logró cerrar negociaciones, aún espera suscribir con EE.UU. De entrar en vigencia, el país lograría eliminar la sobretasa al 50 % de su oferta.

Exportaciones no petroleras hacia EEUU alcanzaron $ 6.570 millones en 2025, equivalente a un incremento del 30% respecto al año anterior. Si se toma solo la oferta no petrolera no minera, dice Fedexpor, un 39% se mantiene excluido de la sobretasa, y un 61% se mantiene aún con sobretasa.

Nery Merejildo, presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (Amcham Guayaquil), señala que este nuevo anuncio de EE.UU. es visto como parte de la política comercial que viene tomando Estados Unidos. Aún, señaló, corresponde esperar la precisión oficial sobre su alcance, aplicación y excepciones.

Petroecuador perdonó $853 millones de deuda al Estado en 2025 Leer más

“En AmCham Guayaquil vemos dos situaciones en paralelo: el ART/ACR que es bilateral y esperamos se confirme con el texto final; y el 15% (nuevo arancel) que es una medida general temporal (por 150 días) anunciada por EE.UU. Hasta que haya precisión oficial, no anticipamos escenarios”, dijo Meredildo.

Alberto Acosta, analista económico, sostiene que a EE.UU., también le interesa mantener las ganancias que ha obtenido con distintos países, como Ecuador, sobre todo lo relacionado a acceso a mercados, cupos de importación para productos agrícolas americanos. “Lo que tratará es sostener lo que ha ganado en el acuerdo y Ecuador, por parte, tratará de mejorar lo que ha recibido”.

Jaramillo ha señalado, que tras el fallo de la Corte, el Gobierno ha reactivado el diálogo con las autoridades comerciales estadounidenses.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ