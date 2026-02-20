Ecuador reactiva diálogo con EE.UU. tras anuncio de nueva tasa global del 10 %

El ministro de Producción confirma que se activaron canales formales con la USTR

El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, informó que Ecuador reactivó el diálogo con la USTR tras el anuncio de una nueva tasa global del 10 % por parte de Estados Unidos.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y el posterior anuncio del expresidente Donald Trump de aplicar una nueva tasa global del 10 % a las importaciones han generado incertidumbre en Ecuador. Frente a este escenario, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, confirmó este 20 de febrero de 2026, vía X, que el país ya reactivó el diálogo con las autoridades comerciales estadounidenses.

“Ante la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y los hechos suscitados a raíz de esta, Ecuador ha activado de inmediato los canales formales de comunicación con nuestras contrapartes de la USTR”, señaló el funcionario a través de su cuenta oficial en la red social.

El acuerdo comercial, en suspenso

El anuncio ocurre apenas una semana después de que el Gobierno ecuatoriano celebrara el cierre de un Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) con Estados Unidos, que eliminaba la sobretasa al 50 % de la oferta exportable del país. Sin embargo, la nueva tasa global anunciada por Trump podría dejar sin efecto práctico ese entendimiento.

El analista económico Alberto Acosta explicó a EXPRESO que el arancel del 10 % sería una medida plana y temporal por 150 días, aplicable a todos los países sin diferenciación. De entrar en vigencia, esta figura eliminaría cualquier trato preferencial negociado recientemente.

“Si ya no hay trato diferenciado que negociar, el acuerdo pierde sentido estratégico hasta que se defina la política arancelaria definitiva de EE. UU.”, advirtió Acosta.

RELACIONADAS Las exportaciones de Ecuador crecerán un solo dígito en 2026

Ante la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y los hechos suscitados a raíz de esta, Ecuador ha activado de inmediato los canales formales de comunicación con nuestras contrapartes de la USTR.



Actuaremos con responsabilidad y rigor técnico para proteger… — Luis Alberto Jaramillo (@LuisJaramilloOK) February 21, 2026

Ecuador busca proteger sus intereses

Sobrecostos por seguridad y aranceles golpean a la manufactura y agroindustria Leer más

En su pronunciamiento, el ministro Jaramillo aseguró que el Gobierno actuará “con responsabilidad y rigor técnico para proteger los intereses comerciales del país”, dentro del proceso de negociación en curso.

Además, subrayó que el diálogo continuará “dentro de los marcos normativos e institucionales establecidos y en coherencia con la agenda bilateral”.

Es así como Ecuador busca mantener abierto el canal diplomático y comercial para evitar que la nueva política arancelaria afecte de manera significativa a sus exportaciones. El desenlace dependerá de cómo evolucione la estrategia comercial estadounidense en los próximos días.