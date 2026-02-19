Las exportaciones de Ecuador crecerán un solo dígito en 2026

Fedexpor estimó un 6 % sin tomar medidas, pero un 10 % con medidas estratégicas

Xavier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, en el conversatorio con los medios de comunicación en Guayaquil.

La perspectiva de crecimiento de las exportaciones no petrolera de Ecuador para 2026 es de 6 % a 7 % si no se adoptan medidas frente a la coyuntura generada por las sobretasas impuestas por Estados Unidos, la incertidumbre comercial con Colombia y la caída del precio del cacao. Sin embargo, si se aplican medidas estratégicas, el incremento podría alcanzar el 10 %, menor a lo alcanzado en el 2025 que fue de un 18 %. “Preferimos ser cautos en la proyección por la coyuntura geopolítica que existe a nivel internacional”, indicó Xavier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) en un conversatorio con los medios de comunicación en Guayaquil.

Frente a este entorno, el sector plantea una agenda de competitividad con dos frentes. En el externo, propone acelerar la aprobación y entrada en vigor de acuerdos comerciales con Canadá y Corea del Sur; avanzar en negociaciones con Emiratos Árabes Unidos y Panamá; y profundizar las habilitaciones sanitarias en China. Se destaca que el acuerdo con la Unión Europea ha sido el más exitoso hasta ahora, no solo por el crecimiento exportador, sino porque evitó la pérdida de preferencias arancelarias que Ecuador mantenía bajo esquemas unilaterales.

En materia de diversificación, mercados como República Dominicana y Panamá se perfilan como oportunidades, aunque enfrentan aranceles promedio del 15 %, lo que ha favorecido a competidores con acuerdos comerciales vigentes. El sector aspira a iniciar negociaciones de alcance parcial que permitan mejorar condiciones en el corto plazo.

En el frente interno, la seguridad continúa siendo el principal desafío estructural. El sector exportador destina entre 400 y 425 millones de dólares anuales a inversiones propias en seguridad, sin incluir los sobrecostos por inspecciones repetidas de contenedores. Aunque los escáneres funcionan, el problema estaría en el modelo de gestión y en puntos vulnerables posteriores a la revisión inicial, donde se producirían contaminaciones de carga. Solo en inspecciones adicionales -cuando un contenedor debe pasar hasta tres veces por revisión, incluida la de antinarcóticos- se generan sobrecostos cercanos a 200 dólares por inspección, lo que representa aproximadamente 100 millones de dólares adicionales al año. Los exportadores plantean la necesidad de una reingeniería del modelo de gestión de seguridad que permita mayor eficacia sin restar competitividad.

Para enfrentar esta situación, se propone la creación de una Mesa Nacional de Seguridad de Exportaciones junto al Ministerio del Interior, que integre a puertos, armadores y autoridades en una estrategia coordinada, indicó Rosero.

Otro elemento crítico es el impacto del impuesto a la salida de divisas, cuya reciente modificación genera sobrecostos en cadenas como camarón, atún y brócoli. El sector evalúa la posibilidad de aplicar un esquema segmentado o medidas temporales de fomento mientras se revisan acuerdos con Estados Unidos y se fortalecen otros mercados.

Pese al contexto complejo, la meta de superar los 50.000 millones de dólares en exportaciones hacia 2030 sigue considerándose alcanzable, siempre que se corrijan las distorsiones internas y se acelere la agenda comercial externa. El potencial de demanda existe, aseguran los exportadores; el reto será sostener la competitividad frente a rivales que operan con mayor flexibilidad de costos y monedas.

Récord de las exportaciones en el 2025

En la presentación del reporte Export Data 2025, la Federación Ecuatoriana de Exportadores confirmó que el país rozó los 30.000 millones de dólares en exportaciones no petroleras, marcando un punto de inflexión en la estructura productiva nacional.

La producción petrolera cayó 19 % en valor, pero el sector no petrolero creció 18 %, compensando casi por completo esa reducción.

Hace una década, por cada dólar exportado en petróleo, Ecuador exportaba dos en productos no petroleros. Hoy la relación es cuatro a uno. El cambio estructural es evidente.

Por primera vez, el rubro de servicios se incorpora formalmente al análisis exportador. En 2025 alcanzó 1.780 millones de dólares, impulsado por transporte, digitalización y soluciones empresariales.

El récord exportador también implicó mayor presión logística. En 2025 se movilizaron cerca de 13 millones de toneladas métricas -un millón más que el año anterior- equivalentes a unos 40.000 contenedores adicionales.

