Conozca los techos y rubros de gastos personales para pagar menos IR en este 2026

Entre los gastos que se pueden deducir están los relacionados a alimentación, salud de mascotas y otros.

En este 2026, una herramienta clave para reducir el impacto del pago del Impuesto a la Renta (IR) es la proyección de gastos personales. No obstante, debe saber que este beneficio solo se aplica según el nivel de compras o gastos que tenga un contribuyente y según el número de cargas familiares que registre oficialmente.

¿Cuánto debo ganar al mes para empezar a pagar Impuesto a la Renta en el 2026?

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), este año están obligadas a declarar y pagar el Impuesto a la Renta (IR) las personas naturales cuyos ingresos superen los 1.017,33 dólares mensuales o 12.208 dólares anuales. Esta obligación aplica tanto para trabajadores en relación de dependencia como para independientes, profesionales, artesanos y contribuyentes del régimen Rimpe. Tomando en cuenta ese valor anual, los pagos se aplican según porcentajes progresivos que inician en el 5% y alcanzan un máximo del 37% para ingresos que excedan los $ 109.956.

¿Cómo calcular la proyección de gastos?

Sobre el impuesto causado, usted podrá descontar directamente los gastos personales parar reducir el monto final a pagar. Jackeline Coba, experta contable, recuerda que estos valores deben establecerse mediante una proyección que deberá entregar a su empleador, hasta este mes de febrero.

Lo que define cuánto es el valor para la rebaja del IR, explica Coba, es su nivel de gastos, pero también las cargas familiares. Para medir esto, el Servicio de Rentas Internas (SRI) estableció una tabla para fijar el límite de gasto, si no reporta carga alguna, su límite o techo de gastos personales que podrá deducir será de $ 5.752, pero si tiene 5 o más, los gatos podrían subir hasta los $ 18.436. Ver gráfico:

¿En qué rubros se pueden deducir el IR?

Estos montos, recuerda Coba, se pueden deducir por gastos personales en los rubros de alimentación, educación, arte y cultura, salud, vestimenta, vivienda y turismo nacional, detalla en un comunicado el SRI.

Entre los gastos que también pueden ser considerados se incluyen la alimentación y salud de mascotas, los intereses por préstamos quirografarios que no estén vinculados a actividades económicas y los sueldos y beneficios sociales de empleados domésticos, que se reconocen como gasto de vivienda.

La normativa vigente permite además deducir los gastos de cargas familiares, que comprenden a padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad, siempre que no perciban ingresos gravados y dependan económicamente del trabajador. El SRI recuerda que una misma persona no puede ser registrada como carga familiar por más de un contribuyente.

