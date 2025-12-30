¿Cuánto debo ganar al mes para empezar a pagar Impuesto a la Renta en el 2026?

El SRI actualiza los rangos de liquidación de tributos. Quienes ganan más de 12.208 al año están obligados a hacerlo

Las cifras se fijan en función del Índice de Precio al Consumidor.

Los trabajadores en relación de de dependencia que, a partir del 2026, ganen más de $ 1.017 al mes o $ 12.208 al año deberán declarar y pagar el Impuesto a la Renta (IR). El nuevo valor se conoce luego de que el Servicio de Rentas Internas (SRI) hiciera una nueva actualización de las tablas donde establece la fracción exenta del pago de tributos para el próximo año.

A partir de este valor, se aplican porcentajes progresivos que inician en el 5% y alcanzan un máximo del 37% para ingresos que excedan los $ 109.956.

Esta actualización se realiza anualmente en función de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana, dictado por el INEC al 30 de noviembre de 2025, que es del 1,05 %. Para este año, la base que aún rige fue menor: 12.081

Modificación de impuesto por rangos



Este ajuste anual es una disposición legal que incluye la modificación del impuesto sobre la fracción básica de cada rango para garantizar la progresividad y equidad del sistema tributario.

En ese sentido, los cambios específicos para el ejercicio fiscal 2026 son los siguientes:

Personas Naturales y Sucesiones Indivisas:

La fracción básica exenta (el monto sobre el cual no se paga impuesto a la renta) se fija en $ 12.208. A partir de este valor, se aplican porcentajes progresivos que inician en el 5% y alcanzan un máximo del 37% para ingresos que excedan los $ 109.956.

Herencias, Legados, Donaciones y Hallazgos:

El rango que no genera impuesto para este tipo de incrementos patrimoniales a título gratuito se actualiza a $ 78.527. Los montos que superen esta cifra tributarán bajo una escala progresiva que va del 5% hasta el 35% (este último aplicado sobre el exceso de $ 942.353).

Esta actualización, formalizada mediante resolución, entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

