La tarea tributaria de febrero: ¿Cómo presentar el anexo de gastos personales?

Los contribuyentes que buscan reducir su Impuesto a la Renta deben cumplir este mes con un trámite clave

El plazo corre durante febrero de 2026, según el noveno dígito de la cédula o del RUC.

El mes de febrero inicia con un trámite obligatorio para miles de contribuyentes. Quienes quieran acceder a la rebaja por gastos personales en el Impuesto a la Renta (IR) deben presentar ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) el Anexo de Gastos Personales correspondiente al período fiscal 2025.

Así lo recordó la entidad, a través de un comunicado. El plazo corre durante febrero de 2026, según el noveno dígito de la cédula o del RUC. No hacerlo implica perder el beneficio tributario.

¿Quiénes deben presentar el anexo?

Entre los contribuyentes que deben cumplir con este trámite están las personas naturales que declaran Impuesto a la Renta y aplican la rebaja por gastos personales. También están los trabajadores en relación de dependencia que quieren reducir el impuesto causado.

¿Qué gastos se pueden declarar?

-El anexo permite registrar consumos en:

-Alimentación

-Salud (incluye gastos médicos y de alimentación de mascotas)

-Educación

-Vestimenta, vivienda, turismo, arte y cultura.

Desde 2025 se suman a estos rubros los intereses de préstamos quirografarios, los sueldos y beneficios sociales pagados a trabajadores del hogar (si no están vinculados a una actividad económica).

El monto máximo de la rebaja será el menor valor entre los gastos declarados y el tope calculado con base en la canasta familiar básica, según el número de cargas familiares.

La normativa reconoce como cargas a: padres, cónyuge o pareja en unión de hecho, hijos hasta 21 años, o sin límite de edad si tienen discapacidad. Deben, eso sí, depender económicamente del contribuyente y no ganar más de un Salario Básico Unificado, fijado en $ 470 para 2025.

Paso a paso: cómo hacer el trámite

Ingresar a SRI en línea (www.sri.gob.ec)

Registrar o actualizar las cargas familiares.

Completar el Anexo de Gastos Personales con la información del 2025.

Enviar el formulario dentro del plazo correspondiente al noveno dígito.

