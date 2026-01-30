Expreso
INCENDIO EN REFINERIA (14671056)
El pasado 26 de mayo de 2025 se registró un incendio similar en un tanque de almacenamiento de fueloil.Luis Cheme / Expreso

¿Cuál es el estado de la refinería de Esmeraldas tras sufrir un nuevo incendio?

Según Petroecuador, el fuego se reportó en una piscina de slop

  • Redacción Expreso

La Refinería de Esmeraldas, la más grande del país, continúa operando con normalidad pese a registrarse un nuevo incendio la mañana de este jueves 30 de enero de 2026, informó la empresa estatal Petroecuador a través de un comunicado oficial.

Según la petrolera, el fuego se originó alrededor de las 11:00 en una piscina de slop —un área externa destinada al manejo de residuos de hidrocarburos— y fue controlado tras la activación del Plan de Contingencia. Petroecuador aseguró que no se reportaron personas heridas ni afectaciones a la operación habitual de la refinería, que sigue produciendo derivados conforme a lo planificado.

ExxonMobil se adjudica su primer contrato de importación de combustibles en Ecuador con 2,65 millones de barriles de gasolina de alto octanaje.

ExxonMobil llega a Ecuador con contrato para suministrar gasolina de alto octanaje

El equipo contraincendios de la refinería atendió el incidente y mantiene la zona bajo control, mientras se desarrolla una evaluación técnica para determinar las causas del siniestro, en cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial y gestión de riesgos.

Según vídeos difundidos en redes sociales, el siniestro provocó la formación de una alta y espesa columna de humo negro, visible desde distintos sectores de la ciudad de Esmeraldas, lo que generó preocupación entre los habitantes y una rápida difusión de imágenes y videos. 

Segundo incendio en menos de un año 

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la empresa estatal, el evento ocurrió en un área destinada al manejo de residuos de hidrocarburos. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni heridos, ni se ha informado oficialmente sobre daños a las operaciones internas de la planta.

Este nuevo episodio se suma a una serie de incidentes registrados históricamente en la Refinería de Esmeraldas. El antecedente más reciente ocurrió el 26 de mayo de 2025, cuando un incendio en un tanque de almacenamiento de fueloil fue controlado sin dejar heridos, pero obligó a paralizar temporalmente las operaciones.

