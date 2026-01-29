ExxonMobil llega a Ecuador con contrato para suministrar gasolina de alto octanaje

La tercera petrolera más grande del mundo que cotiza en bolsa ganó su primer concurso en el país

ExxonMobil se adjudica su primer contrato de importación de combustibles en Ecuador con 2,65 millones de barriles de gasolina de alto octanaje.

La gigante petrolera estadounidense ExxonMobil logró su primer contrato en Ecuador para importar combustibles, un hecho que podría aumentar la competencia frente a Petroecuador.

La compañía se adjudicó el suministro de 2,65 millones de barriles de gasolina de alto octanaje, distribuidos en nueve cargamentos de 295.000 barriles cada uno entre marzo y mayo de 2026. El contrato tiene un valor estimado de 213 millones de dólares.

ExxonMobil ofreció un diferencial de 3,98 dólares por barril, el más bajo en el concurso realizado el 27 de enero, superando a ocho competidores, incluida la holandesa Trafigura, que ha dominado la mayoría de las importaciones de combustibles en los últimos años.

Aunque inicialmente no presentó la mejor oferta, ExxonMobil mejoró sus condiciones durante el proceso, tal como permiten las bases del concurso, logrando un precio final 0,99 dólares por barril más bajo que Trafigura.

El volumen adjudicado representa el 11% de las importaciones anuales de gasolina de alto octanaje en Ecuador, que en 2024 alcanzaron aproximadamente 24,8 millones de barriles.

Nueva competencia en el mercado ecuatoriano

La entrada de ExxonMobil, la tercera petrolera más grande del mundo que cotiza en bolsa, rompe el dominio de empresas comercializadoras como Trafigura.

Solo en 2022, Trafigura ganó 11 de 25 contratos de petróleo y combustibles adjudicados por Petroecuador. En años recientes, la compañía holandesa ha sido el principal proveedor de naftas y combustibles para la estatal ecuatoriana.

Con 21 refinerías globales y una integración vertical que abarca desde la exploración hasta la comercialización, ExxonMobil tiene la infraestructura necesaria para ofrecer precios más competitivos que las empresas intermediarias.

Ecuador y su dependencia de importaciones de combustible

Pese a ser un país petrolero, Ecuador depende cada vez más de importaciones de combustibles, debido al declive natural de sus campos maduros y las limitaciones de sus tres refinerías: Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi.

En 2025, las importaciones de derivados alcanzaron 74,3 millones de barriles, un incremento del 16,8% respecto a 2024, mientras que la producción nacional cayó 7,4%. Esta caída se vio agravada por la operación irregular de la Refinería de Esmeraldas tras el sismo de abril y el incendio de mayo.

La producción promedio diaria de Petroecuador descendió a 349.167 barriles en 2025, un 8,5% menos que en 2024, obligando al país a incrementar las compras de combustibles en el exterior.

Impacto potencial y futuro del mercado

La entrada de una petrolera del tamaño de ExxonMobil plantea la posibilidad de que otras grandes compañías, como Shell, BP o Chevron, participen en futuros concursos. Esto podría transformar el panorama del abastecimiento energético en Ecuador y generar mayor competencia y precios más competitivos.

