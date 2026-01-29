La Cámara de Comercio de Guayaquil gana un récord Guinness

El gremio brindó la clase de emprendimiento más grande del mundo, con 1.241 asistentes

La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) obtuvo el récord Guinness con la clase de emprendimiento más grande del mundo, dictada a 1.241 asistentes. El develamiento del trofeo se realizó el pasado 28 de enero.

La clase gigantesca estuvo dirigida por el presidente de la CCG, Miguel Ángel González, con una duración de 30 minutos y que combinó innovación, liderazgo, ventas, transformación digital e inteligencia artificial, potenciando habilidades y negocios.

En la clase estuvo presente el equipo supervisor de Guinness World Record, cuyos miembros revisaron y verificaron la evidencia, otorgando de esta forma el título. El récord anterior lo tenía Malasia con 939 personas.

La clase record en Ecuador se desarrolló en el marco del congreso de inteligencia artificial, Cámara de Ideas, que acogió a speakers nacionales e internacionales.

El reconocimiento

El develamiento se hizo a un mural que incluye el récord (certificado) y los nombres de los 1241 asistentes, así como la foto del equipo organizador. Este acto simbólico tiene gran relevancia para el gremio, por ser el primero de Latinoamérica en ganar un Guinness World Record.

“Este logro es mucho más que un certificado de Guinness. Es una declaración estratégica de que Ecuador, liderado por Guayaquil, está apostando seriamente por el emprendimiento como motor de desarrollo. Simbólicamente, muestra capacidad de organización, visión de futuro y un espíritu colectivo orientado al progreso; y económicamente, fortalece la marca-país, atrayendo inversión y generando un círculo virtuoso de innovación”, subrayó Miguel Ángel González presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

