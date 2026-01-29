La CAF brinda apoyo a los sectores energético, aéreo y bananero de Ecuador

La ayuda financiera se orienta al fortalecimiento de estos sectores

El programa de la CAF se orienta a financiar un programa de mejoramiento genético del banano.

Ecuador suscribió un instrumento de cooperación técnica no reembolsable con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), orientado a fortalecer los sectores energético y aéreo.

Además, en el marco del Foro Económico Internacional, en Panamá, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) firmó una carta de intención con el multilateral para implementar un programa de mejoramiento genético del banano.

El instrumento forma parte de la relación estratégica que mantiene el Ecuador con CAF, organismo que ha acompañado al país mediante mecanismos financieros y asistencia técnica en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

En el área energética, el instrumento suscrito por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, contempla una cooperación técnica no reembolsable por 500.000 dólares, con un plazo de ejecución de 36 meses.

Su objetivo es fortalecer las capacidades de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) para la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, así como acelerar la expansión del Sistema Nacional de Transmisión, en favor de la seguridad energética y una transición sostenible.

La cooperación incluye la realización de análisis técnicos y socioambientales, así como la preparación de una cartera de proyectos estratégicos, con estudios de ingeniería y perfiles para financiamiento.

Además, prevé acciones de fortalecimiento institucional orientadas a optimizar procesos, gestión y herramientas tecnológicas, y a destrabar cuellos de botella en la ejecución de proyectos.

En el área aeronáutica, el instrumento, suscrito por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, contempla la asistencia no reembolsable de dos millones de dólares, destinada a fortalecer integralmente la conectividad aérea y la seguridad operacional.

Para ello, se contemplan estudios de factibilidad, la rehabilitación de infraestructura aeronáutica, la adquisición de equipamiento, alianzas público-privadas y acciones de fortalecimiento institucional, con énfasis en el rol del Estado como planificador y regulador del sistema aéreo nacional.

Fortalecimiento genético del banano

La carta de intención suscrita entre la CAF y AEBE, apunta a financiar el mejoramiento fitogenético del banano productivo, de tal manera que sea resistente a las plagas que regularmente afectan a este cultivo.

Según explica AEBE, la suscripción de este instrumento permitirá avanzar en la estructuración de un programa de mejoramiento genético del banano Cavendish, orientado a enfrentar amenazas fitosanitarias de impacto global como el Moko y el Fusarium Raza 4 Tropical, en alianza con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), institución de referencia internacional en investigación científica.

el director ejecutivo de AEBE, José Antonio Hidalgo, subrayó que se requieren acciones articuladas basadas en innovación, conocimiento científico y cooperación regional e internacional. “El proyecto cobra especial relevancia en un contexto en el que el banano ecuatoriano mantiene un rol estratégico en el comercio agrícola global. En 2025, Ecuador cerró el año con un crecimiento sostenido

de sus exportaciones, alcanzando más de 378 millones de cajas, pese a un entorno marcado por presiones climáticas, comerciales y fitosanitarias”, expresó Hidalgo.

