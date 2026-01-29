La pugna arancelaria con Colombia sacude el ‘tapete empresarial’ de Ecuador

Han transcurrido nueve días desde que Ecuador y Colombia iniciaron una guerra comercial, y cada jornada trae nuevos ataques para generar presión mutua. El 21 de enero Ecuador anunció aranceles del 30%, dos días después Colombia respondió con medidas recíprocas, luego Ecuador incrementó 900% la tarifa del transporte del oleoducto y ayer el país vecino, amenazó con ampliar los gravámenes a más productos. Una escalada que pone en riesgo cientos de miles de empleos en sectores clave de la economía nacional.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) oficializó la medida, de poner aranceles al producto colombiano desde el próximo domingo, argumentando “omisión sistemática en los controles de salida de las mercancías en Colombia”. Lo que comenzó como una “tasa de seguridad” anunciada por Daniel Noboa desde Davos se convirtió en la mayor crisis comercial entre ambas naciones en décadas, que suman un intercambio bilateral que alcanza $ 800 millones anuales según Francisco Rivadeneira, experto en comercio exterior.

Mercado de difícil reemplazo

Los números revelan la magnitud del problema. Colombia representa históricamente uno de los cinco mercados más importantes para Ecuador, después de Estados Unidos y la Unión Europea. “Una parte sustancial son exportaciones de manufacturas que no son fáciles de ubicar en mercados más sofisticados”, explica Rivadeneira, quien identifica que gran parte proviene de pequeñas y medianas empresas.

Esta dependencia se evidencia dramáticamente en el sector pesquero. Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), confirma que Colombia compra $180 millones anuales en conservas ecuatorianas, el 7,6% de las exportaciones totales del sector. “Una fábrica asociada que exporta a Colombia nos comentaba que su comprador le dijo que con el dolor del alma, si se da esta sobretasa del 30%, tendrán que buscar productos en otro lado y ya han hecho contactos en China”, revela Leone.

La industria pesquera genera 150.000 empleos directos, pero Leone calcula otros 150.000 indirectos considerando proveedores de latas, cartón, envases, aceites e insumos diversos. El sector ya perdió Venezuela como destino, que compraba entre $100 y $120 millones anuales. “Sustituir de la noche a la mañana un mercado que te compra $180 millones no es fácil”, advierte Leone.

En eso coincide Rivadeneira, quien explica que “ninguna empresa puede un día para el otro reemplazar un mercado”, un problema crítico porque las exportaciones ecuatorianas son “manufacturas que no son fáciles de ubicar en los mercados más exigentes como los de los países desarrollados”. Estas manufacturas dependen de mercados como Colombia, la Comunidad Andina, Mercosur o Centroamérica, y como advierte el experto: “no es que hay muchas opciones”

El impacto trasciende sectores individuales debido a las interconexiones productivas. Adriana Lucas, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (Aseplas), explica que Colombia representa más de $150 millones anuales en importaciones de materias primas plásticas como polietilenos, utilizados en empaques para las principales exportaciones ecuatorianas. Los insumos plásticos representan aproximadamente el 10% del costo de una caja de banano, lo que significa que el encarecimiento del 30% en materias primas se trasladará directamente a los costos de exportación del banano, camarón y flores, restando competitividad a estos productos estrella en mercados internacionales.

El sector plástico emplea 19.000 trabajadores directos y más de 120.000 indirectos, distribuidos en 500 empresas con 60% en Guayaquil. “El 30% nos resta competitividad completamente”, enfatiza Lucas, mientras la balanza comercial con Colombia es negativa para Ecuador.

El arroz, por su parte, presenta un caso especial de dependencia mutua. José Luis García, coordinador del Comité de Defensa del Agricultor, revela que “Colombia tiene un déficit de 250.000 toneladas anuales que no pueden abastecer”.

Por eso Colombia optó por suspender solo el ingreso terrestre por 30 días, manteniendo rutas marítimas y aéreas. Ecuador vende 65.000 toneladas anuales por tierra, pero los cantones arroceros de Guayas dependen casi exclusivamente de este cultivo.

La guerra comercial, sin visos de terminar, incluye factores energéticos estratégicos. Leone recuerda que en 2024 los cortes eléctricos causaron pérdidas de $1.700 millones, una situación que preocupa a un país con déficit eléctrico, mucho más si Colombia decidió suspender el suministro como medida preventiva. Ecuador respondió incrementando de $3 a $30 la tarifa por transporte de crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, aumentándola un 900%.

La otra cara del problema

No obstante, en este guerra no todo es negativo. En contraste, el sector farmacéutico podría beneficiarse. Mauricio Ayala, director de Farma Ayala, considera la medida “espectacular para la industria nacional porque encarece 30% las compras colombianas”. Su empresa no importa desde Colombia y obtiene materias primas de Europa, China y Estados Unidos. “100% estamos listos” para sustituir demanda, afirma Ayala, destacando la figura regulatoria de “fabricante alterno” que facilita sustituciones sin problemas de registro.

Un encuentro genera expectativa

Los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro coinciden esta semana en Panamá durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 de la CAF, donde Colombia espera concretar una reunión ministerial para abordar la crisis comercial. La canciller Rosa Villavicencio expresó expectativas de “un diálogo franco, sincero y constructivo” para evitar la implementación definitiva de aranceles, mientras ambos mandatarios buscan una salida diplomática a una disputa que amenaza décadas de integración regional.

