Defensa de Colombia advierte que distanciamiento con Ecuador solo beneficia al crimen

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, habló con EXPRESO sobre las tensas relaciones entre esa nación y Ecuador

La relación bilateral entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos tras la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos.

Noboa justifica esta medida alegando un supuesto abandono de la frontera por parte de Bogotá y una falta de reciprocidad en la lucha contra el narcotráfico, señalando que la inacción colombiana ha obligado a Ecuador a invertir recursos extraordinarios para contener la violencia.

En respuesta, el Gobierno colombiano ha calificado estas afirmaciones como "diametralmente opuestas a los hechos". Mientras Bogotá aplica impuestos similares a productos ecuatorianos y suspende la venta de energía, la tensión ha escalado del plano comercial al de seguridad.

Distanciamiento diplomático

En diálogo exclusivo con EXPRESO, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, defiende la gestión en la zona limítrofe, destacando que el país mantiene un despliegue de 14.000 efectivos y que los resultados operativos contra el crimen organizado han crecido significativamente en el último año.

Sin embargo, uno de los puntos más críticos de esta situación es el silencio diplomático en la cartera de Defensa. A pesar de que la coordinación técnica entre militares y policías de ambos países sigue siendo fluida, el canal político parece haberse cortado de forma unilateral.

El ministro colombiano advirtió que el distanciamiento entre gobiernos solo genera un "caldo de cultivo" que beneficia a las estructuras criminales que operan en la frontera común.

Entrevista con Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia

Ministro, ¿cómo recibió el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la supuesta falta de cooperación de Colombia en seguridad?

Lo tomamos con suprema sorpresa. Es una afirmación inexplicable y totalmente opuesta a la realidad de los hechos. Solo dos días antes de sus declaraciones, tuvimos una reunión virtual de coordinación fronteriza entre mandos militares. Además, gracias a la inteligencia colombiana, recientemente se logró la incautación conjunta de 2,2 toneladas de marihuana en territorio ecuatoriano.

Noboa sostiene que el "abandono de la frontera" permitió la expansión del narcotráfico. ¿Cuál es la presencia real de Colombia en esa zona?

No hay tal abandono. Tenemos desplegados 11.000 militares y cerca de 3.000 policías, lo que suma unos 14.000 hombres en la frontera. Contamos con tres brigadas, dos fuerzas de despliegue rápido, una fuerza de tarea y comandos aéreos y navales. Es más, las incautaciones en el periodo 2024-2025 aumentaron un 47%.

El conflicto comercial inició cuando el gobierno de Ecuador acusó a Colombia de no controlar adecuadamente el paso de narcóticos, armas y grupos criminales por la frontera Elaborado en CANVA

¿Qué responde a la crítica de que muchos criminales capturados en Ecuador tienen pasaporte colombiano?

Es el llamado "efecto globo". Cuando presionamos con fuerza en Colombia, los criminales buscan zonas donde se sientan más cómodos, y eso está pasando hacia Ecuador. Pero es una vía de doble sentido: nosotros también capturamos en Colombia a criminales ecuatorianos, como ocurrió con alias Fede, el sucesor de alias Fito, que fue capturado por nuestras fuerzas en Medellín.

Se habla de posibles bombardeos en la frontera con apoyo de Estados Unidos. ¿Qué sabe al respecto?

No tengo información oficial sobre apoyo de EE. UU. para eso en Ecuador, pero ojalá lo hagan; a los bandidos hay que darles con todo. En este gobierno colombiano ya hemos realizado 13 bombardeos. Si no lo hemos hecho más en zonas como Nariño es porque los criminales se refugian en áreas semiurbanas y el riesgo de daño colateral es muy alto.

El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo. Tomada de @Defensaec

¿Ha podido hablar con su homólogo, el ministro Gian Carlo Loffredo, para suavizar esta tensión?

Lo he llamado y no hay respuesta. Antes ya habíamos hablado. No sabemos si es que no tiene mi número actualizado o qué sucede, pero incluso a través de la Cancillería se ha intentado y no responde. Es incomprensible porque, si los gobiernos se distancian, los únicos que ganan y celebran son los criminales.

¿Considera que la relación está rota?

A nivel de mandos militares la interacción fluye muy bien. Pero a nivel de ministros ha sido muy difícil. Ecuador es un país hermano y debemos enfrentar juntos al crimen organizado con firmeza, no alejarnos.

