Daniel Noboa: "Con Ecuador se equivocaron", sobre redes del narcotráfico regional

El presidente de la República, Daniel Noboa, señaló este martes 27 de enero del 2026 que la evidencia disponible confirma el carácter regional de las estructuras del narcotráfico que operan en el país, las cuales, según indicó, se originan en territorios vecinos.

A través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), el mandatario sostuvo que el combate contra estas organizaciones ha sido una “lucha incansable” para el Estado ecuatoriano. En ese contexto, informó sobre la detención de tres presuntos cabecillas identificados como alias Pipo, alias Fénix y alias Viche, quienes, de acuerdo con Noboa, poseen nacionalidad colombiana y vínculos en ese país.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado también se refirió al caso de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien fue extraditado recientemente a Estados Unidos. Según Noboa, el líder criminal se desplazaba con frecuencia entre Ecuador y Colombia, desde donde habría dirigido operaciones delictivas que afectaban al territorio ecuatoriano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, plante como acción prioritaria reforzar los controles en los puertos. aRCHIVO / efe

Organizaciones criminales 'enamoradas' de Ecuador

El presidente afirmó que las organizaciones buscaban reproducir en Ecuador un modelo de negocio ilícito que, según sus palabras, ya había funcionado en otros países de la región. Sin embargo, aseguró que las acciones emprendidas por su gobierno han impedido la consolidación de esas estructuras en el país.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe técnico que detalle los alcances de estas operaciones ni han precisado fechas sobre las capturas mencionadas. Tampoco se ha informado si existen procesos judiciales abiertos en coordinación con otros Estados.

El pronunciamiento se produce en medio del incremento de operativos contra el crimen organizado y de un debate regional sobre el impacto transnacional del narcotráfico y sus redes de operación.

¿Daniel Noboa dialogará con Gustavo Petro?

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por la CAF y el Gobierno de Panamá, reunirá este 28 y 29 de enero a ocho jefes de Estado, entre ellos Daniel Noboa y Gustavo Petro. La cita, que busca posicionar a la región en el escenario global, se convierte en un espacio clave para observar si los mandatarios de Ecuador y Colombia sostendrán un encuentro bilateral.

La evidencia que tenemos confirma el carácter regional del narcotráfico, que hoy opera desde territorios vecinos.



La expectativa es alta, pues las relaciones entre ambos países atraviesan uno de sus momentos más tensos en los últimos años. Noboa y Petro compartirán escenario con líderes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia), Bernardo Arévalo (Guatemala) y Andrew Holness (Jamaica). La presencia de ambos mandatarios en la inauguración del foro abre la posibilidad de un diálogo, aunque hasta ahora no se ha confirmado una reunión oficial.

