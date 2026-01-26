Ecuador incauta menos droga y Colombia produce más coca: debilidades frente al narco

2024 fue el año en que más droga se incautó en Ecuador, con más de 290 toneladas de estupefacientes decomisadas.

Mientras Colombia alcanza niveles sin precedentes en cultivos de hoja de coca y producción de cocaína, Ecuador cerró el 2025 con una reducción en las incautaciones de droga. ¿Está pasando menos droga por el país o simplemente la Policía detecta menos?

La Policía Nacional del Ecuador informó que entre el 1 de enero y el 29 de diciembre de 2025 decomisó 222 toneladas con 37 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Aunque se trata de una cifra elevada, está muy por debajo del récord histórico registrado en 2024, cuando las incautaciones alcanzaron 294,61 toneladas.

La disminución de los decomisos contrasta con lo que ocurre al otro lado de la frontera. Colombia atraviesa el mayor auge de cultivos, con un crecimiento sostenido durante los últimos cinco años.

Según la Unión Europea, el 70 % de la droga que llega al continente pasa por puertos ecuatorianos, especialmente por el de Guayaquil.



Los detalles 👉 https://t.co/wgqhuAaAzB pic.twitter.com/OV3VHxN1lA — Diario Expreso (@Expresoec) January 20, 2026

El panorama de Ecuador y Colombia en el mundo de las drogas

Informes internacionales han advertido que Colombia concentra más de dos tercios de los cultivos de coca a nivel mundial y que la producción potencial de clorhidrato de cocaína también ha alcanzado cifras récord, alimentando el mercado global.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el área cultivada con hoja de coca en Colombia en 2023 fue de 253.000 hectáreas, la cifra más alta en más de dos décadas. Ese mismo año, la producción potencial de cocaína superó las 2.600 toneladas, lo que representó un incremento cercano al 10 % respecto a 2022.

Para 2024 y 2025, aún no existen cifras oficiales consolidadas por parte del organismo. Sin embargo, estimaciones técnicas advierten que la superficie cultivada podría bordear las 261.000 hectáreas y que la producción potencial superaría las 3.000 toneladas de cocaína.

Ministerio del Interior incauta droga oculta en un contenedor del puerto de Posorja Leer más

La incautación de droga no representa una reducción del tráfico

Este desbalance regional resulta clave para entender el fenómeno. Colombia produce, pero Ecuador exporta. Aunque no es un país productor de coca, “Ecuador se ha consolidado como un hub logístico del narcotráfico, especialmente hacia Europa”, señala Fernando Carrión, experto en seguridad ciudadana.

Autoridades policiales y organismos internacionales han indicado que alrededor del 70 % de la cocaína que llega al mercado europeo sale desde puertos ecuatorianos, camuflada principalmente en contenedores de banano, cacao, camarón y otros.

En ese contexto, “la caída de las incautaciones en Ecuador no implica necesariamente una reducción del tráfico, sino que podría reflejar cambios en las rutas, en los métodos de ocultamiento o una disminución en la capacidad de interdicción del Estado”, explica Pablo Rodríguez, general en servicio pasivo de la Policía Nacional.

El presidente Daniel Noboa ha atribuido parte de la debilidad en la lucha contra el narcotráfico a la situación en la frontera con Colombia. Sin embargo, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, desmintió esa versión y aseguró que Colombia ha incautado cerca de 200 toneladas de cocaína en la zona fronteriza con Ecuador, en respuesta a los argumentos utilizados por el Gobierno ecuatoriano para justificar la imposición de aranceles.

La pregunta de fondo sigue abierta: EXPRESO solicitó una entrevista con la Policía Nacional desde el 19 de enero, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Además del contraste entre menos droga decomisada en Ecuador y más coca producida en Colombia, existen otros factores que alimentan las dudas sobre la eficacia del combate al narcotráfico: la no instalación del radar en Montecristi, en Manabí, para la detección de aeronaves ilegales; los cambios en la Unidad Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Fiscalía y el hecho de que tres jueces anticorrupción sean investigados dentro del caso Fachada. A esto se suma que el juez Carlos Serrano, quien sentenció al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, debió salir del país por razones de seguridad, tras denunciar amenazas y presiones desde la Judicatura.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!