Ministerio del Interior incauta droga oculta en un contenedor del puerto de Posorja

La Policía frustró una maniobra nocturna en un puerto estratégico, con detenidos extranjeros y cargamento oculto

Policías revisan un contenedor en el puerto de Posorja durante el operativo que permitió incautar droga.

La madrugada avanzaba en silencio en el puerto de Posorja cuando un movimiento inusual encendió las alertas. Dos hombres manipulaban los paneles de refrigeración de un contenedor, una zona usada por redes criminales para ocultar cargamentos ilícitos. La escena no pasó desapercibida para los equipos policiales que vigilaban el área.

La intervención permitió descubrir 40 paquetes de droga listos para ser introducidos en la carga. La operación terminó con la aprehensión de dos personas de nacionalidad venezolana, señaladas como presuntas responsables del intento de contaminación del contenedor. El procedimiento se ejecutó sin enfrentamientos.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el resultado del operativo y fue directo en su mensaje. “Esta madrugada la Policía Nacional aprehendió a dos personas quienes presuntamente se encontraban manipulando los paneles de refrigeración de un contenedor para tratar de introducir 40 paquetes de droga”, dijo. Y añadió: “No hay cabida a los delincuentes. Seguimos trabajando”.

Operativos en puertos: el foco en Guayaquil y Posorja

El caso de Posorja no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de operaciones de control que se vienen desarrollando en los puertos de Guayaquil, especialmente en Contecon, con participación coordinada del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Estas acciones buscan cerrar rutas usadas para el tráfico internacional.

Las autoridades han intensificado los controles en zonas portuarias por su valor estratégico para las economías ilegales. Contenedores, sistemas de refrigeración y cadenas logísticas se han convertido en objetivos de vigilancia permanente ante el interés de las bandas criminales.

En este contexto, los puertos se han vuelto un escenario clave de la disputa contra el narcotráfico. Cada hallazgo revela el nivel de sofisticación de las estructuras delictivas y la presión constante sobre los puntos de salida de mercancía hacia el exterior.

“Ofensiva Total”: el trasfondo de la captura en Posorja

El operativo en Posorja se da mientras el Gobierno ejecuta una intervención de gran escala en Guayas, Los Ríos y Manabí. Desde el 15 de enero de 2026, cerca de 10.000 efectivos fueron movilizados en lo que se denomina la Fase “Ofensiva Total” del Bloque de Seguridad.

La estrategia se basa en inteligencia militar que identifica corredores delictivos, zonas de influencia de bandas y áreas donde se concentran economías ilegales. Las acciones están dirigidas a sectores con altos registros de homicidios, extorsiones, secuestros y disputas territoriales.

La orden es golpear sin tregua la capacidad logística y financiera de las organizaciones criminales. Por disposición del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el Alto Mando Militar permanece instalado en Guayas para acelerar decisiones y responder de inmediato a cualquier movimiento de los grupos armados.

