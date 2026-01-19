RC cuestiona a asambleísta de ADN por posible conflicto en juicio político al CPCCS

El correísmo puso bajo la lupa el desarrollo del juicio político relacionado con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La advertencia parte del asambleísta Luis Fernando Molina, quien expuso un posible conflicto de intereses en la etapa de calificación del proceso. El señalamiento involucra a una legisladora con voto decisivo en el trámite. El caso se apoya en documentos oficiales y en una solicitud formal de información.

RELACIONADAS Correísmo vuelve a presentar juicio político contra los consejeros del CPCCS

Molina cuestiona la participación de Sade Fritschi (asambleísta de ADN y miembro del Consejo de Administración Legislativa, CAL) en la calificación del juicio político. Según expuso, ella fue condecorada por el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, junto con los consejeros que hoy son parte del proceso de interpelación. Para el legislador de la Revolución Ciudadana, esta relación compromete la imparcialidad exigida en un acto de fiscalización. “El conflicto de intereses es evidente”, afirmó.

El pronunciamiento se dio a conocer junto con el detalle de las acciones emprendidas por Molina dentro de la Asamblea Nacional. El legislador sostiene que no se trata de una acusación política, sino de un cuestionamiento sustentado en hechos verificables. A su criterio, la transparencia del proceso depende de que se aclare cómo y por qué se otorgó esa condecoración. El tema reaviva el debate sobre los límites éticos en el control político.

RELACIONADAS Correísmo denuncia presuntos casos de nepotismo en el Gobierno de Daniel Noboa

La condecoración que desató la controversia

¿Ministerio recibió 200 lámparas de Pikachu?: RC cuestiona donaciones del MIES Leer más

De acuerdo con el oficio enviado al CPCCS, la condecoración fue resuelta en la sesión No. 046 del organismo, realizada el 3 de diciembre de 2025. En esa reunión, el Consejo decidió reconocer a varias personas naturales y jurídicas, entre ellas a Sade Fritschi. El documento señala que Fantoni y los consejeros hoy interpelados participaron en esa decisión. Este antecedente es el eje del cuestionamiento planteado por el correísmo.

Molina solicitó copias certificadas del video íntegro de esa sesión, así como del documento oficial de condecoración y del acta respectiva. También pidió acceso a los correos electrónicos y comunicaciones institucionales vinculadas con ese reconocimiento. El objetivo, según el texto, es reconstruir el proceso que llevó a otorgar la distinción. La información permitiría determinar si existió algún interés que condicione decisiones posteriores.

El requerimiento incluye además que el CPCCS informe quién solicitó la condecoración y con qué motivación se la concedió. Para el legislador, este punto es clave para evaluar la existencia de un vínculo previo entre la legisladora y el organismo hoy sometido a juicio político. La solicitud se ampara en las facultades constitucionales de fiscalización de la Asamblea Nacional. El CPCCS deberá responder oficialmente a este pedido.

En su pronunciamiento público, Molina exigió que Fritschi se excuse del proceso. “Debe excusarse; de no hacerlo, vulnera la imparcialidad y es inconstitucional”, sostuvo el asambleísta. Desde su perspectiva, la participación de una legisladora con un antecedente directo con los interpelados afecta la legitimidad del trámite. El correísmo insiste en que el juicio político debe desarrollarse sin sombras de duda.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!