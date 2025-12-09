Correísmo denuncia presuntos casos de nepotismo en el Gobierno de Daniel Noboa

El asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana, presentó un pedido de información tras denuncias de presunto nepotismo en ministerios. Señaló que mientras Harold Burbano fue ministro de Inclusión Económica y Social, su pareja habría sido su secretaria. Molina recuerda que “de acuerdo al artículo 3 de la ley del servicio público, debía haber renunciado”.

Además, cuestionó la gestión del exviceministro Segundo Vázquez Calahorrano, quien habría incorporado a su pareja sentimental, a su sobrina y a su cuñada. “Estos son elementos que deben aclararse”, enfatizó, recordando que el presidente de la República emitió el decreto 086 con un código de ética anticorrupción.

Nepotismo y control político en entredicho

El legislador advirtió que los ejercicios de control político no solo deben hacerse mediante comparecencias, sino también a través de pedidos de información. “Resulta lamentable que cada vez que se pretende fiscalizar se intente bloquear”, afirmó Molina, asegurando que esto ha sido una constante en la Asamblea Nacional.

Según Molina, la fiscalización en temas de salud y otros asuntos de coyuntura nacional se ha visto obstaculizada. “Cada vez que queremos ejercer control político se pretende limitar. Esto debe cambiar”, sostuvo, haciendo un llamado a que la Contraloría y Fiscalía actúen con premura.

Bloqueo de proyectos de ley y populismo penal

El asambleísta denunció que su proyecto de ley de contratación pública para incorporar inteligencia artificial en la prevención de corrupción fue archivado. “El argumento fue que no debía tener una coma después de los considerandos. ¿Se imaginan la calidad de legislatura?”, cuestionó Molina.

Añadió que la Asamblea se ha convertido en un espacio de bloqueos y exhortos, donde se limita el control político y se recurre al populismo penal. Criticó que propuestas sobre atención prioritaria para mujeres privadas de la libertad sean ignoradas, mientras que la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado carecen de políticas efectivas.

Fiscalización, transparencia y responsabilidades

Molina insistió en la necesidad de que los responsables de los presuntos casos de nepotismo sean investigados y sancionados. “Espero que la Fiscalía tenga la premura para dar con la verdad de los hechos y los responsables”, afirmó.

El asambleísta también cuestionó al bloque oficialista por priorizar discursos que no responden a la realidad. Señaló que temas de seguridad, violencia y homicidios requieren atención inmediata, más allá de debates populistas y bloqueos legislativos que distraen de problemas estructurales.

