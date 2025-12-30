Expreso
Editorial | No otro Metástasis

El titular de la Judicatura empieza a resultar inoportuno o un agobio, incluso para quienes lo respaldan dentro del Gobierno

Un eventual juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura es necesario, pero solo será un lavado de cara para el Legislativo, tan venido a menos por su sumisión al Ejecutivo. Alcanzar los 101 votos necesarios para una posible censura y destitución alargará la imperiosa demanda de un cambio profundo en la justicia ecuatoriana y, conociendo bien a nuestros políticos, será una oportunidad de oro para transar favores con uno que otro legislador que tenga alguna deuda con la justicia (y de esos hay algunos en la actual Legislatura).

El titular de la Judicatura empieza a resultar inoportuno o un agobio, incluso para quienes lo respaldan dentro del Gobierno Nacional. La corriente de que debe renunciar antes de que la Asamblea Nacional pueda sacarlo toma fuerza entre los ciudadanos, porque esto trasciende lo político. Ningún funcionario cuya moral y ética estén en duda puede permanecer en el cargo. Hasta los anuncios de licencia para preparar su defensa fueron una tomadura de pelo. La institucionalidad está por encima de los intereses personales.

Con el suficiente respeto y convicción en el servicio público, la renuncia es la salida menos traumática por el bienestar del país. Es lo que se espera de los buenos servidores públicos, porque nadie quiere experimentar otro caso Metástasis.

