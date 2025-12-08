Expreso
ALEMBERT VERA EXPRESIDENTE DEL CPCCS
Alembert Vera fue destituido del CPCCS por la Corte Constitucional.ARCHIVO

Alembert Vera pide la reducción de su sanción por infracción electoral

El expresidente del CPCCS fue sancionado en 2024 por haber recibido el apoyo del correísmo para llegar al Consejo

El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, solicitó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la reducción de la sanción que le fue impuesta en 2024 por una infracción electoral.

En julio del 2024, Vera recibió una multa equivalente a 50 salarios básicos y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años, tras determinarse que aceptó el auspicio de la Revolución Ciudadana para llegar al CPCCS. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, también fue denunciada.

Vera se quiere beneficiar de las reformas al Código de la Democracia

Sin embargo, mediante un oficio dirigido al juez Guillermo Ortega, Vera argumenta que, bajo el principio de favorabilidad, su sanción debería ajustarse a las reformas al Código de la Democracia aprobadas en junio de 2025.

De acuerdo con Vera, él fue multado cuando la sanción por dicha infracción electoral contemplaba multa desde 21 hasta 60 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.

Sin embargo, tras las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional, dicha infracción electoral es sancionada con una multa desde 11 hasta 50 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación hasta por un año.

Vera pide que se reduzca casi a la mitad de la multa impuesta

En concreto, solicita que la multa se reduzca a 34 salarios básicos y que la suspensión de sus derechos de participación se limite a un año. El magistrado remitió el pedido para que sea analizado por el Tribunal.

