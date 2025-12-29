Miles Teller sorprendió a su esposa con un regalo especial en Navidad

El actor Miles Teller conmovió a más de uno en redes tras mostrar el regalo navideño que le obsequió a su esposa

Un momento especial quedó capturado en video. En las imágenes se observa a la modelo y esposa del actor Miles Teller, Keleigh Sperry Teller, abriendo una caja envuelta en papel rojo. De su interior pone al descubierto lo que parece ser una pretina que cubre una prenda y, al desplegarla, se revela un vestido de novia blanco con sutiles olanes. De inmediato, el rostro de Keleigh se llena de lágrimas al contemplar el atuendo, mientras Miles graba la emotiva escena.

El obsequio tuvo un fuerte significado simbólico para la pareja, ya que el actor, recordado por su participación en Eternity, se lo regaló en alusión al vestido de bodas que Keleigh perdió tras los incendios en Los Ángeles.

El actor Miles Teller le regaló a su esposa Keleigh una réplica de su vestido de novia que se había quemado en los incendios de Los Ángeles a principios de este año🥹 pic.twitter.com/6Ka4pkk93U — Resumido (@Resumidoinfo) December 28, 2025

Los regalos son una costumbre entre Miles y Keleigh

No es la primera vez que la pareja se sorprende con regalos especiales. En 2024, Keleigh le obsequió a Miles una lancha con un grabado personalizado en la coraza, como parte de la celebración de su aniversario de bodas.

Miles y Keleigh contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Maui, Hawái, el 1 de septiembre de 2019, tras casi seis años de relación y una propuesta de matrimonio en África en 2017. La boda fue un evento relajado y casi privado, en honor a las tradicionales vacaciones familiares de Keleigh en la isla.

Este gesto ha conmovido a los internautas y, una vez más, refuerza el amor que se tienen, demostrando que, tras seis años de matrimonio, aún continúan sorprendiéndose mutuamente.

