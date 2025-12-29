Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Miles Teller y su esposa
Miles Teller junto a su esposa Keleigh Sperry Teller.Infobae

Miles Teller sorprendió a su esposa con un regalo especial en Navidad

El actor Miles Teller conmovió a más de uno en redes tras mostrar el regalo navideño que le obsequió a su esposa

  • Verónica Cisneros

Un momento especial quedó capturado en video. En las imágenes se observa a la modelo y esposa del actor Miles Teller, Keleigh Sperry Teller, abriendo una caja envuelta en papel rojo. De su interior pone al descubierto lo que parece ser una pretina que cubre una prenda y, al desplegarla, se revela un vestido de novia blanco con sutiles olanes. De inmediato, el rostro de Keleigh se llena de lágrimas al contemplar el atuendo, mientras Miles graba la emotiva escena.

RELACIONADAS

El obsequio tuvo un fuerte significado simbólico para la pareja, ya que el actor, recordado por su participación en Eternity, se lo regaló en alusión al vestido de bodas que Keleigh perdió tras los incendios en Los Ángeles.

Los regalos son una costumbre entre Miles y Keleigh

No es la primera vez que la pareja se sorprende con regalos especiales. En 2024, Keleigh le obsequió a Miles una lancha con un grabado personalizado en la coraza, como parte de la celebración de su aniversario de bodas.

Boda de Venus Williams: Detalles de sus dos ceremonias con Andrea Preti

Venus Williams se casa con el actor Andrea Preti en dos bodas: Italia y Florida

Leer más

Miles y Keleigh contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Maui, Hawái, el 1 de septiembre de 2019, tras casi seis años de relación y una propuesta de matrimonio en África en 2017. La boda fue un evento relajado y casi privado, en honor a las tradicionales vacaciones familiares de Keleigh en la isla.

RELACIONADAS

Este gesto ha conmovido a los internautas y, una vez más, refuerza el amor que se tienen, demostrando que, tras seis años de matrimonio, aún continúan sorprendiéndose mutuamente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Luto en Manabí tras ataque en malecón de Puerto López

  2. 'Zapping Zone' se reencuentra tras 25 años de su estreno

  3. Futbolistas ecuatorianos en el exterior: un 2026 clave en Europa y Sudamérica

  4. Miles Teller sorprendió a su esposa con un regalo especial en Navidad

  5. Bad Bunny y su visita cultural al museo que terminó en polémica

LO MÁS VISTO

  1. La sentencia contra el serbio Jezdimir Srdan podría anularse por falta de tribunal

  2. Retiran del mercado Iñaquito caramelos, galletas y panetones caducados

  3. Concejala de Quito se disculpa por incidente en sesión: "Son situaciones cotidianas"

  4. ¿Dónde es más caro arrendar en Quito y en qué zonas el metro cuadrado cuesta más?

  5. La Aurora crece con proyectos urbanísticos sin frenos y eliminando cerros de Daule

Te recomendamos