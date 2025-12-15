Recién casados volvieron a casa en el Metro de Quito: video se hizo viral

Novios sorprenden en el Metro de Quito y se vuelven virales en redes sociales

Una pareja de recién casados sorprendió a los usuarios al viajar en el Metro de Quito tras su boda.

Una escena poco habitual se tomó las redes sociales en Quito: una supuesta pareja de recién casados fue captada utilizando el Metro de la capital para regresar a casa, minutos después de su boda. El video, grabado desde el andén opuesto de una estación, se difundió rápidamente y generó miles de reacciones por la sencillez del momento.

Una escena inusual que conquistó las redes

En las imágenes se observa a una mujer vestida con un tradicional traje de novia y a un hombre con terno negro ingresar al vagón del Metro de Quito, ante la mirada curiosa de otros usuarios del sistema de transporte.

No hubo alfombra roja ni autos de lujo; solo una pareja que, aparentemente, decidió movilizarse como cualquier ciudadano tras uno de los días más importantes de su vida.

La escena llamó la atención no solo por lo inusual de ver a novios en el Metro, sino por el contraste con la imagen tradicional de las bodas, generalmente asociadas a celebraciones ostentosas. En este caso, la escena transmitió naturalidad y cercanía, elementos que conectaron rápidamente con los usuarios en redes sociales.

Los comentarios no tardaron en llegar. Muchos internautas aplaudieron el gesto y lo calificaron como una muestra de amor auténtico y humildad. “Cuando sabes que es la indicada, no es el lugar sino el momento”, escribió el usuario Diego Otavalo en Instagram, en una de las frases más compartidas junto al video.

Contigo pan y cebolla? Lo importante es el amor. Pareja con sus respectivos trajes de novios, se va en el metro de Quito luego de su ceremonia. Cosas del ❤️! Video original de Ecuador play. pic.twitter.com/gRoAUBiRbO — CRE SATELITAL (@Cresatelitalecu) December 13, 2025

El Metro de Quito, inaugurado como uno de los proyectos de movilidad más importantes de la ciudad, se ha convertido en escenario de diversas historias cotidianas que reflejan la vida urbana. Actualmente, el sistema registra en promedio 170.000 viajes diarios y, en jornadas de alta demanda, ha superado los 270.000 usuarios, consolidándose como un eje clave del transporte público capitalino.

