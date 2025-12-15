Quito inaugura la temporada navideña con ferias y tradición

Más de 44 eventos se desarrollan en distintos puntos de Quito hasta el 25 de diciembre

En las ferias navideñas se ofrecen todo tipo de productos a costos económicos.

Quito dio inicio oficial a la temporada navideña con una amplia agenda de actividades que buscan convertir a la capital en un destino turístico y cultural durante estas festividades.

Con más de 44 actividades repartidas entre museos, teatros, centros culturales, plazas y barrios, Quito se abre a una Navidad diversa, donde la tradición se mezcla con el entretenimiento y la solidaridad, invitando tanto a sus habitantes como a quienes llegan de visita a ser parte de la celebración.

Las ferias navideñas serán uno de los principales atractivos y se desarrollarán hasta el 25 de diciembre.

Este 15 y 16 de diciembre se realiza la Feria Navideña en la avenida Naciones Unidas, de 10:00 a 20:00. Del 17 al 25 de diciembre, las plazas Foch y del Teatro acogerán la feria Dulces y Luces de Quito, en el mismo horario.

El 19 de diciembre, el espíritu navideño llegará al Parque Bicentenario con el evento Santa en el Bicentenario, que se realizará en el Centro de Convenciones Metropolitano, de 11:00 a 20:00, junto a la Feria Navideña Bicentenario en el bulevar del parque, de 10:00 a 18:00.

En el Centro Histórico, la feria Manuelita Navideña se instalará en la Plaza del Teatro, de 10:00 a 17:00.

Concierto solidario en el centro

Uno de los eventos centrales será el gran concierto solidario del 20 de diciembre en la Plaza de San Francisco, de 16:00 a 23:00. En el escenario se presentarán Los 4 del Altiplano, Grupo Pueblo Nuevo, Savia Nueva, Quilapayún y Jayac, con el objetivo de recolectar donaciones para el Patronato Municipal San José.

El mismo 20 de diciembre, la ciudad ofrecerá múltiples actividades simultáneas en el norte y sur:

Santa en el Bicentenario en el Centro de Convenciones Metropolitano, de 11:00 a 20:00

Feria Dulces Monásticos en el Convento de San Francisco, de 09:00 a 17:00

La Floresta Viva, con música en vivo, de 12:00 a 19:00

Feria Navideña El Calzado, en el sur, de 10:00 a 18:00

Villas de Navidad en el parque El Calzado (sur) y en el Bulevar Naciones Unidas (norte), ambas de 11:00 a 18:00, con conciertos, Pase del Niño y ferias

La programación de las ferias continuará hasta el 25 de diciembre. Mientras que el mrtes 23, la Catedral Primada de Quito será escenario del concierto Cantos e Historias de Nuestra Tierra, a las 19:00, con la participación de María Fernanda Rivera, Mariela Condo, y las artistas Brenda y Patricia Rameix.

Con ferias, festivales barriales, experiencias inmersivas, gastronomía y tradición religiosa, Quito se convierte en un punto de encuentro para celebrar la Navidad.

