Alexandra Arce rompe el silencio tras condena: "Fuimos sentenciados sin pruebas"

La exalcaldesa defiende su gestión del agua, rechaza el fallo judicial y anuncia que apelará la decisión del tribunal

La exalcaldesa de Durán y exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Alexandra Arce, reaccionó públicamente tras la sentencia que la condenó a 13 años de prisión por el delito de peculado, en un caso relacionado con contratos de agua potable en el cantón. Su pronunciamiento se dio a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, horas después del fallo judicial.

Desde un tono personal y directo, Arce habló mientras se preparaba para entrenar, en lo que describió como un intento por liberar el estrés tras una jornada que calificó como devastadora. La exfuncionaria sostuvo que la decisión judicial no solo la afecta a ella, sino también a otras personas vinculadas al proceso.

Reacción tras el fallo judicial en el caso Durán

“Ayer fue un día muy duro, una sentencia que no solo me golpeó a mí, golpeó a 12 familias”, expresó Arce en su mensaje. Según dijo, las doce personas procesadas fueron “injustamente sentenciadas sin una sola prueba” que demuestre un delito penal vinculado al manejo de recursos públicos.

La exalcaldesa insistió en que la Fiscalía presentó únicamente elementos de carácter administrativo. “Las pruebas que presentaba la fiscalía fueron unas pruebas de responsabilidad netamente administrativa, más no una prueba que demuestre que hubo un desvío de fondos”, afirmó en su relato publicado en redes sociales.

Arce también defendió los proyectos ejecutados durante su administración municipal, especialmente los relacionados con el acceso al agua potable en Durán. En su versión, las obras cuestionadas son, justamente, las que hoy permiten el abastecimiento del cantón.

“¿Y qué mayor prueba? Pues que la obra está en Durán. Durán recibe agua a través de la obra que nosotros hicimos, el acueducto, el reservorio y todo eso”, sostuvo. Añadió que, de no haberse ejecutado esos proyectos, la ciudad actualmente no contaría con el servicio.

La defensa de las obras y el acceso al agua potable

La exfuncionaria planteó su argumento como una evidencia tangible frente a la sentencia. “Si no lo hubiéramos hecho, Durán ahorita no tuviera agua”, reiteró, en un intento por contradecir la tesis fiscal sobre un presunto perjuicio económico al Estado.

El proceso judicial se originó tras una investigación que señala un supuesto daño patrimonial de alrededor de 40 millones de dólares. La denuncia fue presentada en septiembre de 2025 y derivó en un juicio que se reanudó a inicios de enero de 2026, hasta la emisión del fallo.

La sentencia fue dictada el 6 de enero de 2026 por un tribunal de la provincia del Guayas. Además de Alexandra Arce, el fallo condenó al exalcalde de Durán, Dalton Narváez, y a otras diez personas vinculadas al Municipio, entre exfuncionarios y un contratista.

La pena impuesta fue de 13 años de prisión por peculado, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el mismo proceso, los jueces declararon inocente a José Tito Z., al considerar que no se configuraron elementos suficientes en su contra.

Detalles de la sentencia por peculado y los condenados

Para Arce, el fallo no es definitivo. En su mensaje, aseguró que recurrirá a otras instancias judiciales y confía en que un nuevo tribunal valore los elementos de descargo presentados por su defensa.

“Hay otras instancias y yo sé que un próximo tribunal sí va a considerar nuestras pruebas y nos va a declarar inocentes”, señaló. Cerró su pronunciamiento con una referencia personal a su fe: “Yo confío mucho en Dios. Dios nunca me ha abandonado y esta vez no va a ser la diferencia”.

